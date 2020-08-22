半世紀姐妹市情誼　台北市捐贈舊金山防疫物資

兩部載滿防疫物資的大卡車暫時停放在舊金山市政府前，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情讓遠自台北來的物資無法進行公開的捐贈儀式。不過舊金山市長布里德（London Breed）特別於18日公開一封給柯文哲的感謝信，並請舊金山-台北姐妹市委員會主席徐大麟轉交。
徐大麟和布里德戴著口罩，保持社交距離拍照。布里德笑著說：「我們都要把口罩戴好。」
雙方也承諾未來會持續有更多與疫情相關的合作、控制和防護。
此次台灣贈送的防疫物資包括有台北市政府捐贈的2100件防護衣、台灣的抗疫心得寶典和柯文哲的問候信。
另外來自醫護設備廠商美德醫療、敏盛醫院旗下的盛弘醫藥和玉山科技協會等共捐贈10萬片口罩，1萬2000件防護衣、5萬雙防護鞋套與500個防護面罩等，是目前舊金山市府從姐妹市中收到最大宗的捐贈。（編輯：陳惠珍）1090822
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