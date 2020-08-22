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半世紀姐妹市情誼　台北市捐贈舊金山防疫物資

中央社
calendar_today2020-08-22 16:43:15

▲在舊金山市長布里德（左）背後停著的卡車裝載來自台灣的防疫物資，她於18日將一封給台北市長柯文哲的感謝函，請舊金山-台北姐妹市委員會主席徐大麟（右）轉交。（圖／舊金山-台北姐妹市委員會提供）
▲在舊金山市長布里德（左）背後停著的卡車裝載來自台灣的防疫物資，她於18日將一封給台北市長柯文哲的感謝函，請舊金山-台北姐妹市委員會主席徐大麟（右）轉交。（圖／舊金山-台北姐妹市委員會提供）
（中央社記者周世惠舊金山21日專電）「我們都要把口罩戴好」，這是舊金山市長布里德接受「舊金山-台北姐妹市委員會」轉贈防疫物資時說的話，她珍惜兩個城市逾50年情誼，並轉送一封謝函給台北市長柯文哲。

兩部載滿防疫物資的大卡車暫時停放在舊金山市政府前，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情讓遠自台北來的物資無法進行公開的捐贈儀式。不過舊金山市長布里德（London Breed）特別於18日公開一封給柯文哲的感謝信，並請舊金山-台北姐妹市委員會主席徐大麟轉交。

徐大麟和布里德戴著口罩，保持社交距離拍照。布里德笑著說：「我們都要把口罩戴好。」

雙方也承諾未來會持續有更多與疫情相關的合作、控制和防護。

此次台灣贈送的防疫物資包括有台北市政府捐贈的2100件防護衣、台灣的抗疫心得寶典和柯文哲的問候信。

另外來自醫護設備廠商美德醫療、敏盛醫院旗下的盛弘醫藥和玉山科技協會等共捐贈10萬片口罩，1萬2000件防護衣、5萬雙防護鞋套與500個防護面罩等，是目前舊金山市府從姐妹市中收到最大宗的捐贈。（編輯：陳惠珍）1090822

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

台北市 抗疫 舊金山市 姐妹市 防疫物資

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