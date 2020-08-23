🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 中央社

西非代表團訪馬利　對恢復文人治理感樂觀

中央社
calendar_today2020-08-23 12:25:44

▲西非代表團造訪馬利，表示對其政變後回歸文人統治感到非常樂觀。（圖／翻攝自 Front page of Arica）
▲西非代表團造訪馬利，表示對其政變後回歸文人統治感到非常樂觀。（圖／翻攝自 Front page of Arica）
（中央社馬利首都巴馬科22日綜合外電報導）西非一個代表團今天造訪馬利會見軍政府與遭罷黜的總統後表示，對馬利在政變後回歸文人統治感到「非常樂觀」。

領導西非經濟共同體（ECOWAS）代表團的前奈及利亞總統強納森（Goodluck Jonathan）表示，被捕的馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）目前狀況相對來說算好。

強納森稍早與奪取政權的將士、包括新強人戈伊塔（Assimi Goita）會面後提及凱塔說：「我們看到他了，他非常好。」

強納森告訴法新社，協商進行順利，他「非常樂觀」。

叛軍18日發動政變後逮捕凱塔等領導人，讓這個早因伊斯蘭叛亂活動所苦以及民怨沸騰的國家再遭打擊。

馬利鄰國呼籲讓凱塔復職，他們表示，代表團造訪的目的是要協助「確保憲政秩序能立即恢復」。

西非經濟共同體主席布洛（Jean-Claude KassiBrou）今晚表示，會談是在「非常開放的氣氛下」進行，「我們真的感覺到想向前邁進的渴望」。

「我們希望可以在星期一（24日）前敲定一切。」

軍政府發言人瓦格（Ismael Wague）也表示，協商進行的「非常順利」。

與軍政府親近的消息人士表示，西非經濟共同體特使給人的印象「良好」。

這位消息人士告訴法新社：「我們了解那些國家元首，像是象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara），雖然強烈譴責我們的奪權，但為求取和平解決方案，仍致力緩解緊張情勢。我們對於討論持開放態度。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090823

關鍵字

西非經濟共同體 軍政府 西非代表團 馬利 非洲

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

韓國瑜現身郝柏村追思會成焦點　胡志強疑遭推擠跌倒

韓國瑜現身郝柏村追思會成焦點　胡志強疑遭推擠跌倒

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽