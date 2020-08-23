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祕密錄音曝光　川普胞姊批他冷血、騙子、找槍手

中央社
calendar_today2020-08-23 17:21:55

▲美國總統川普的胞姊形容川普「冷血」，還是個沒有原則的騙子，不值得信任。（圖／翻攝自英國鏡報）
▲美國總統川普的胞姊形容川普「冷血」，還是個沒有原則的騙子，不值得信任。（圖／翻攝自英國鏡報）
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）今天披露的祕密錄音顯示，美國總統川普的胞姊形容川普「冷血」，還是個沒有原則的騙子，不值得信任。

這段最新針對川普、不中聽的說法並非來自他的幕僚或商界人士，而是來自他最親的親人之一。

瑪麗安（Maryanne Trump Barry）在錄音中砲轟弟弟的移民政策，讓孩子們被送到拘留中心，子女與與父母骨肉分離。

她在「華盛頓郵報」（Washington Post）取得的錄音中說道：「他只想對基本盤交待。」「他沒有原則，一丁點都沒有。」

「他那該死的推文和謊言，我的天呀。」

這段錄音是由川普的姪女瑪莉（Mary Trump）祕密錄下。瑪莉上月出版爆炸性回憶錄，描述「不健康的家庭」造成川普的性格。

川普胞弟羅伯特（Robert Trump）上週辭世前，以瑪莉違反2001年的保密協議為由，極力阻擋瑪莉回憶錄的出版，但並未成功。

瑪莉的回憶錄開賣首日即狂賣約95萬本，白宮卻說那本書「通篇謊言」。

瑪麗安還在錄音中說道：「一切都是假的，虛假、冷血，唐納（川普）很冷血。」

這段錄音也讓瑪莉回憶錄披露川普找槍手的消息來源曝了光。

瑪麗安在錄音中說道：「他進入賓州大學，是因為他找人代考。」瑪麗安還說，她甚至記得槍手名字。

記者目前無法聯繫上白宮或川普，請他們對此發表看法。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090823

關鍵字

川普 川普姊姊 秘密錄音 美國總統大選 美國移民政策

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