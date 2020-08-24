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鷹派不鷹　環球時報再度呼籲和緩台海情勢

中央社
calendar_today2020-08-24 17:59:53

▲中國官媒環球時報昨日（8/23）發表社評，呼籲降低台海戰爭風險。（圖／美國海軍）
▲中國官媒環球時報昨日（8/23）發表社評，呼籲降低台海戰爭風險。（圖／美國海軍）
（中央社台北24日電）中國官媒環球時報昨天的社評說，台海形勢呈螺旋式下墜，雖距爆發戰爭可能還有一段距離，但風險顯然逐漸迫近；而北京絕不希望此時發生戰爭，中、美、台都應為緩解台海緊張局勢做出努力。

這篇題為「降低台海戰爭風險，台當局須有行動」的社評表示，台海局勢近年出現兩個極端的變量，一是民進黨當局拒絕承認以「一中」為內涵的「九二共識」，並大力推動「去中國化」；另個變量則是美國透過製造周邊局勢緊張來干擾、抑制中國崛起的戰略圖謀。

社評指出，這兩個變量越來越緊緊纏繞，嚴重威脅中國國家安全和整個地區和平，西太平洋、特別是台海形勢在螺旋式下墜。

環時表示，由於整個局勢沒有一個超越各方的「總導演」，局勢惡化是以各方互動的方式不斷演進，「而中國大陸與美台已經毫無互信，警惕和敵意在主導彼此的關係，局勢的可控性因此正變得越來越低」。

社評指出，「雖然離爆發戰爭可能還有一段距離，但是風險顯然在逐漸迫近」。

社評強調，歷史的經驗表明，戰爭最後爆發往往不是因為有誰想打仗，而是各方沒有能力化解敵意，「於是最壞的情況就在某個時刻因為相互的誤判而突然降臨了」。

環時的社評進一步表示，「我們認為，中國大陸、美國和台灣三方都應為緩解台海局勢緊張做出努力。既然三方都不希望爆發戰爭，就應當為促進和平展現出各自的善意」。

文章說，前民進黨籍總統陳水扁任內的中美關係比當前要好得多，華府當時一定程度扮演了幫助台海局勢「滅火」的角色，但現在卻完全相反，華府成了火上澆油者，從維持台海局勢「平衡」以牽制中國，變成利用台灣問題向北京發難，遏制中國戰略正全面落實到美國的台海政策上。

社評表示，「在這裡我們要特別向蔡英文當局喊話。台海局勢的這一輪變化始於蔡英文和民進黨的重新上台，以及他們對台灣兩岸政策的根本性調整。該當局對台海局勢當下的緊張負有特殊責任」。

文章指出，「中國大陸絕不希望台海在這個時候爆發戰爭，大陸的底線是明確的，從來就沒有變過。當前的危險是，民進黨當局與美國不斷採取行動，試圖以切香腸的方式侵蝕大陸的底線」。

社評說，「蔡英文當局需要真正懸崖勒馬了，不僅是策略上的克制，而且需要在戰略上調整。台海政治上如果不出現緩和，軍事緊張毫無疑問將一步步加碼，戰爭爆發的風險逐漸失去控制有可能不以人的意志為轉移」。

環球時報為中共黨媒人民日報旗下的市場化報紙，論點激進，被外界視為觀察北京政策的風向球之一，以往對台灣的批評向來尖銳，但23日的社評，口氣卻似乎稍有不同。

此前，環時17日社評也曾呼籲，「在台海地區，解放軍、美軍和台軍都應該恪守不開第一槍的原則」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1090824

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環球時報 鷹派 台海情勢 戰狼 美中台關係

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