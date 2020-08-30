疫情不散　澳洲、紐西蘭不敢大意

路透社報導，位於澳洲東南部的維多利亞州今天通報新增114人染疫，人數較前一天通報的近2個月低點94例回升；首府墨爾本（Melbourne）至今實施4星期的嚴苛封鎖令，還要2週才期滿，且當局表示只會按部就班進行解封。
維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在電視轉播的記者會中表示：「無論數字是100、94還是114，我們就是無法解封。」
自年初以來，人口2500萬的澳洲有約2萬5600人染疫，600多人病故。
● 紐西蘭：口罩戴好戴滿
而與澳洲距離最近的紐西蘭，今天通報新增2起確診病例，累計確診病例來到1378起，病故總數維持在22人。
「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，奧克蘭（Auckland）居民2.5個星期來的「等級3」封鎖令將於今晚11時59分結束，等級將調降為「2.5」。總理阿爾登（Jacinda Ardern）感謝奧克蘭民眾這段時間的配合之外，也敦促他們「繼續加油」來控制疫情。
她同時警告，若有必要，防疫措施將再度轉嚴。
明天起，12歲以上民眾搭乘各類大眾運輸工具都必須戴上口罩，阿爾登說：「基本上，只要離開住家，我們就要求你戴上口罩。」如果民眾不配合，她不排除強制民眾配戴口罩。
紐西蘭和澳洲在控制疫情上，成效比其他國家要好，很快便下達社交距離等規範。然而，這類措施讓兩國的國內生產毛額（GDP）都因此遭逢數十年來最大跌幅。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090830