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疫情不散　澳洲、紐西蘭不敢大意

中央社
calendar_today2020-08-30 17:02:44

▲（圖／翻攝自ABC News）
▲（圖／翻攝自ABC News）
（中央社墨爾本30日綜合外電報導）澳洲維多利亞州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例今天重回三位數；鄰國紐西蘭則表示，將稍微放寬先前為因應疫情回溫而對第一大城奧克蘭實施的防疫措施。

路透社報導，位於澳洲東南部的維多利亞州今天通報新增114人染疫，人數較前一天通報的近2個月低點94例回升；首府墨爾本（Melbourne）至今實施4星期的嚴苛封鎖令，還要2週才期滿，且當局表示只會按部就班進行解封。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在電視轉播的記者會中表示：「無論數字是100、94還是114，我們就是無法解封。」

自年初以來，人口2500萬的澳洲有約2萬5600人染疫，600多人病故。

● 紐西蘭：口罩戴好戴滿

而與澳洲距離最近的紐西蘭，今天通報新增2起確診病例，累計確診病例來到1378起，病故總數維持在22人。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，奧克蘭（Auckland）居民2.5個星期來的「等級3」封鎖令將於今晚11時59分結束，等級將調降為「2.5」。總理阿爾登（Jacinda Ardern）感謝奧克蘭民眾這段時間的配合之外，也敦促他們「繼續加油」來控制疫情。

她同時警告，若有必要，防疫措施將再度轉嚴。

明天起，12歲以上民眾搭乘各類大眾運輸工具都必須戴上口罩，阿爾登說：「基本上，只要離開住家，我們就要求你戴上口罩。」如果民眾不配合，她不排除強制民眾配戴口罩。

紐西蘭和澳洲在控制疫情上，成效比其他國家要好，很快便下達社交距離等規範。然而，這類措施讓兩國的國內生產毛額（GDP）都因此遭逢數十年來最大跌幅。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090830

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新冠肺炎 武漢肺炎 紐西蘭疫情 澳洲疫情 澳洲維多利亞

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