令和大叔傳有意選總裁　能否登首相大位受關注

兼任自民黨總裁的首相安倍晉三28日舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑於當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。日本政壇進入「後安倍時期」。
自民黨主席稱為「總裁」，自民黨正在研究這次總裁選舉要採用什麼方式，將在9月1日的自民黨總務會上做出決定，而這個選舉方式恐將影響最後誰能勝出。
目前傳出可能參選人選中最主要的兩人，包括一直跟安倍保持距離，但在全國相當受歡迎的自民黨前幹事長石破茂，及自民黨政調會長岸田文雄，日媒認為總裁選舉可能上演「石破對決岸田」。
其他人選包括防衛大臣河野太郎等，但今天最受關注的，是之前一直動向不明的安倍左右手、內閣官房長官菅義偉，已傳出有意投入總裁選舉。
日本2019年4月從平成年代進入令和年代時，菅義偉高舉「令和」年號字板，知名度與好感度都爆增，當時已有人說，會不會跟1989年高舉「平成」年號字板、時任內閣官房長官小淵惠三一樣，最後坐上首相寶座。
菅義偉去年面對這樣的說法苦笑否認說，「完全沒有這樣的考量」，但自民黨幹事長二階俊博正面評價說，菅義偉是完全可以承擔首相職務的人才。
今天幾家主要日媒報導，傳出菅義偉已向二階表達自己有意參選自民黨總裁。
日本共同社報導，「後安倍時期」新內閣面臨平息疫情及重振經濟等重要課題，菅義偉一直以來負責政府危機管理，讓不少人對他抱有期待，菅義偉自己也判斷應該親自站上第一線指揮。
日本朝日新聞報導，相關人士透露，菅義偉昨天跟二階會談時說，正考量參選總裁，希望二階能支持；二階回答說，希望菅義偉加油。
自民黨幹部說，如果週邊人士請求，菅義偉應該就會參選。
報導指出，黨內無派系議員很多都支持菅義偉，加上菅義偉跟二階關係深厚，只要菅義偉出馬，二階派大多會相挺的可能性很高。
在日本內閣中，官房長官作為首相之外實質上的第二把交椅，且菅義偉從2012年12月26日上任，到2016年7月7日時，就已經以1290天超越福田康夫，成為在任時間最長的內閣官房長官。
日媒FRIDAY網路版報導，目前檯面上3強的石破、岸田及菅義偉，在各派系合縱連橫下，可能無人能在第一輪投票就拿下過半票數（268票）當選總裁，這時就必須進入第二輪投票。
如果菅義偉能擠進第二輪投票，並獲副首相麻生太郎（麻生派）及二階（二階派）支持，再加上安倍出身的細田派及自己的「菅集團」等人支持，就很有可能成為最後贏家。
菅義偉今年71歲，比安倍大6歲，出身秋田縣農家，高中畢業就因為過去的「集團就職」來到東京，之後苦讀從法政大學畢業。
大學畢業後，菅義偉投身政界，曾擔任過自民黨大咖議員的秘書，之後當選橫濱市議員，1996年當選神奈川縣眾議員，目前已當選8次。
菅義偉在自民黨內剛開始屬於小淵派（現在的竹下派），之後轉到堀內派（現在的岸田派），目前未加入黨內任何派系。
雖然不屬於任何派系，但菅義偉以作為政治人物的實力，加上非常會照顧人，讓許多無派系年輕後輩組成「菅集團」，30到40人的人數直逼黨內大派系。
日本首相橋本龍太郎1998年因為參議院大選大敗，請辭負責，小淵惠三成了繼任首相；不過，小淵跟橋本同派系，一上任就面臨各方批判，導致小淵內閣一開始就在低迷的支持率下執政。
安倍請辭前同樣面臨內閣支持率下滑，面對各項待解課題及何時解散眾議院進行大選的難題，自民黨會不會選出一個承襲安倍路線的新總裁，也是這場選戰的觀察重點之一。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090830