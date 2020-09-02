高雄失聯少女誘拐案　父：女兒4天只吃一餐

有關女學生希望趕快返校上學一事，國中校長今天受訪指出，學校希望孩子入校前經過評估，包括身心靈穩定、不再驚嚇，學校也會確保她學習不中斷。再者，孩子返校上課也會有專業人員協助輔導。
高市國中二年級女學生因北上會網友遭誘拐拘禁66小時後，昨天獲救返家。外界關切少女狀況，女學生父親今天接受媒體聯訪對女兒被拘禁期間的情形做了上述表示。
女學生父親指出，女兒返家後心情平靜，沒有傷心哭泣，不過她的閨密好友來訪，兩人相擁哭泣，可能是經歷一場驚險的被拘禁過程，心情激動。
女學生父親轉述，女兒被拘禁期間只吃一餐，其他都喝水，因為女兒自知要冷靜面對，不能和拘禁她的人有衝突，所以不吵不鬧，確保自己冷靜。
他說，女兒希望趕快返回學校上課，但家人有顧慮，希望暫緩一下，將會再請教專家並做評估，目前家人就是多陪伴。
他指出，女兒知道外界急尋她，也了解員警先前有去巡查她被藏匿的處所，因為被警告不能出聲，她不敢妄動；昨天上午員警再來查察，她故意撞擊地板發出聲音，讓員警知道她被藏匿。
女學生父親對於女兒冷靜應對表示，相信她歷經驚險被拘禁的66小時，應該成長很多。
有關3犯嫌中的兩名共犯嫌疑人昨天經高雄地檢署複訊後無保請回的裁定，女學生父親認為既然是集團式犯案就應從重裁定，尤其不滿在新竹車站載走女兒的犯嫌有隱瞞，質疑他說謊怎能被無保請回？（編輯：陳俊碩）1090902