泰國政府公報　恢復詩妮娜所有頭銜和軍銜

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）去年5月初加冕典禮前和蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）結婚，並冊封她為王后蘇堤達（Queen Suthida），同年7月28日冊封詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子。
詩妮娜有少將軍銜，這是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。
不過泰國政府公報去年10月21日突然刊登泰王署名的公告表示，由於詩妮娜一直阻撓蘇堤達擔任王后，想要自己當王后，當上妃子後還心生憤恨、不知滿足，借國王之名狐假虎威為己牟利，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。
泰國政府今天發布政府公報，公報中表示恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，且詩妮娜沒有犯下任何罪，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。這份公報由泰王瓦吉拉隆功署名，日期為8月28日。
泰國王室宮務處去年8月26日罕見地公布詩妮娜的照片和簡歷，除了有詩妮娜和瓦吉拉隆功穿正式服裝的照片外，還有兩人身著軍服的合照，詩妮娜的獨照包括她在軍機上準備跳傘的畫面，還有多張她駕駛軍機的照片，在泰國社會引起一片譁然。
當時也公布她的簡歷，詩妮娜生於1985年1月26日，是北部的難府（Nan）人，2008年畢業於陸軍護理學校，具有護理專科的學士學位。詩妮娜完成了叢林軍事訓練、夜間跳傘及私人駕駛課程等。（編輯：韋樞）1090902