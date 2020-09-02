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泰國政府公報　恢復詩妮娜所有頭銜和軍銜

中央社
calendar_today2020-09-02 18:03:55

▲泰國國王瓦吉拉隆功以及封妃不到3個月，去坐牢1年又再度「敗部復活」的貴妃詩妮娜。（圖／翻攝自泰國王室官網）
▲泰國國王瓦吉拉隆功以及封妃不到3個月，去坐牢1年又再度「敗部復活」的貴妃詩妮娜。（圖／翻攝自泰國王室官網）
（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰王瓦吉拉隆功去年7月冊封34歲的詩妮娜為妃子，但10月突然撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。泰國今天發布政府公報，恢復詩妮娜所有的王室頭銜和軍銜。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）去年5月初加冕典禮前和蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）結婚，並冊封她為王后蘇堤達（Queen Suthida），同年7月28日冊封詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子。

詩妮娜有少將軍銜，這是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。

不過泰國政府公報去年10月21日突然刊登泰王署名的公告表示，由於詩妮娜一直阻撓蘇堤達擔任王后，想要自己當王后，當上妃子後還心生憤恨、不知滿足，借國王之名狐假虎威為己牟利，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。

泰國政府今天發布政府公報，公報中表示恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，且詩妮娜沒有犯下任何罪，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。這份公報由泰王瓦吉拉隆功署名，日期為8月28日。

泰國王室宮務處去年8月26日罕見地公布詩妮娜的照片和簡歷，除了有詩妮娜和瓦吉拉隆功穿正式服裝的照片外，還有兩人身著軍服的合照，詩妮娜的獨照包括她在軍機上準備跳傘的畫面，還有多張她駕駛軍機的照片，在泰國社會引起一片譁然。

當時也公布她的簡歷，詩妮娜生於1985年1月26日，是北部的難府（Nan）人，2008年畢業於陸軍護理學校，具有護理專科的學士學位。詩妮娜完成了叢林軍事訓練、夜間跳傘及私人駕駛課程等。（編輯：韋樞）1090902

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