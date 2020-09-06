楊潔篪結束出訪　指強化和東協歐盟政治互信

身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔篪，9月1日起陸續出訪緬甸、西班牙和希臘3國。中國官媒新華社6日清晨刊出楊潔篪的書面訪談，他指出，緬甸是東南亞國協重要國家，也是中國的重要近鄰；而西班牙和希臘則是歐盟重要成員國，及中國的全面戰略夥伴。
他說，本次出訪是「深化互信之旅」，也是「拓展合作之行」，指雙方達成鞏固政治互信、深化經濟合作、共抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、人文交流，及維護和平發展等共識。
針對中國國家主席習近平提出的「國際國內雙循環」經濟發展格局，楊潔篪表示已向3國強調中國堅持開放發展，並推動中國和歐盟、東協的務實合作；他也說，中國將繼續與3國推動「一帶一路」發展。
楊潔篪也特別提到，將增強和東協的政治互信、防疫合作，以及和東協「共同發出維護多邊主義、維護地區和平穩定、維護國際公平正義的聲音」。
他特別指出，願和東協國家一起落實「南海各方行為宣言」，加快推進「南海行為準則」磋商，加強海上務實合作，把南海建成和平、友誼、合作之海。
在歐盟方面，楊潔篪聲稱，「中歐社會制度和發展道路不同，但這從來都不是雙方合作的障礙」，要加強雙邊關係政治引領，「本著相互尊重原則加強溝通，不斷增強政治互信，聚同化異，有效管控分歧」。
同樣的，他也表示要維護多邊主義，加強中歐在全球治理、永續發展、解決全球和地區熱點問題上的溝通，並就聯合國安理會、世貿組織（WTO）和世衛組織（WHO）改革等議題密切協調。
楊潔篪雖不點名批評美國，但暗指「個別大國」唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係，多邊主義和國際合作受到嚴重衝擊；並指中國一貫主張的國際秩序，不是一些國家凌駕於其它國家之上的秩序。
他還指，「一些國家」國內存在貧富分化、社會不公、治理不力等問題，是內部發展成果分配不公所造成，「把自身存在的問題歸咎於全球化，甚至諉過於人，甩鍋推責，煽動冷戰思維，製造隔閡和對立，這是完全錯誤的，這種企圖也絕不會得逞」。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1090906