示威者高喊時代革命　港警多地臨檢逮捕30餘人

截至發稿為止，警方至少逮捕30人，其中一人因播放宣傳香港獨立的口號，遭指違反港區國安法而被捕。
香港網友發起今天下午在旺角遊行，訴求包括反對港區國安法以及港府將立法會選舉延後一年。由於港區國安法已經生效，外界因此格外關注響應這次活動的人數。
臨近下午2時30分遊行預定開始時間，大批防暴警察已在遊行集合點佐敦地鐵站附近戒備，現場未見大量示威者。約20分鐘後，數百港人開始聚集，並不斷高喊「光復香港，時代革命」和「香港獨立，唯一出路」等口號。
港府曾於7月間指出，「光復香港」口號可能觸犯港區國安法；而高喊「香港獨立」則可能涉及煽動分裂國家政權罪。
遊行過程中，也有示威者高喊「還我投票權」，以表達對立法會選舉延後的不滿；還有民眾舉著標語，呼籲關注12名稍早前因偷渡而被中國警方拘留的香港青年。
下午2時45分左右，警方在永安百貨門口舉起警告旗幟，指有可能動用武力驅散民眾；並以擴音器警告在場人士違反「限聚令」，若不立刻離開，將進行「票控」（開罰單）。
警方之後兵分多路，在佐敦、油麻地和旺角多地臨檢民眾，並以橙色警戒線分隔群眾。一群身著黃背心的記者也在佐敦一帶被警方包圍搜查身份，至少有10人遭扣留，不得繼續採訪。
泛民政黨社會民主連線主席黃浩銘、副主席梁國雄（長毛）和成員陳皓桓等人則在佐敦附近被捕，送往旺角警署，據信他們原先準備參加這場遊行。
另一方面，社民連區議員曾健成、岑子杰和副秘書長陳寶瑩等人也在佐敦一帶被「票控」違反「限聚令」。
港警透過臉書（Facebook）表示，截至下午3時30分，約有30人因涉嫌非法集結被捕；1人涉嫌公眾地方行為不檢；1人涉持有第1部毒藥罪；1人涉嫌播放宣傳香港獨立的口號，違反港區國安法、襲警和阻礙警務人員執行職務。
截至目前，警方臨檢行動仍在九龍多地進行中。（編輯：沈朋達/周慧盈）1090906