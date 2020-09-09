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中央社
台股開盤跌71.38點
中央社
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2020-09-09 09:34:46
▲台北股市今（9）日開盤跌71.38點，加權股價指數為12592.18點，成交金額新台幣40.65億元。。(圖／NOWnews資料照片)
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（中央社台北9日電）台北股市今天開盤跌71.38點，加權股價指數為12592.18點，成交金額新台幣40.65億元。1090909
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