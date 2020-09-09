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川普造勢揶揄對手　卻疑坦承募款告急恐自掏腰包

中央社
calendar_today2020-09-09 14:22:00

▲ 川普似乎坦承其連任競選團隊已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 川普似乎坦承其連任競選團隊已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天展開搖擺州造勢之旅，矛頭對準民主黨總統候選人拜登大肆攻擊；不過，川普似乎坦承其連任競選團隊已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。

當記者詢問川普是否自掏腰包來造勢，他回答：「如果我必須花自己的錢，我會花。無論代價，我們必須贏。」

川普在佛羅里達州演講之後，旋即轉往北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）造勢。川普若想在11月3日擊敗民主黨候選人拜登（Joe Biden），幾乎肯定非得拿下這兩州不可。

川普以一貫招牌作風，戲謔、辱罵加上過度自我吹噓，來娛樂他的粉絲群眾。他說，拜登將會帶來「暴力流氓」，以及「前所未見的經濟肅條」。

川普把最刻薄字眼，保留給拜登的競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）。賀錦麗過去是加州檢察長，目前是聯邦參議員爭取成為美國首位亞非裔副總總，未來還很有可能代表民主黨出征成為美國首位女總統。

川普說：「你知道嗎，民眾不喜歡她，沒人喜歡她。」川普也故意唸錯賀錦麗的名字，一般解讀這是貶低之意。

川普說：「她永遠不會成為第一位女總統，那是屈辱我們國家。」

川普10日將赴另一個搖擺州密西根州，週末將前往內華達州。而11日當天，川普與拜登都將現身賓州，那又是一個兵家重鎮。

自2019年初以來，川普的競選連任團隊已花費8億美元（約新台幣236億元）之譜，金額是拜登的兩倍多。

川普起跑時間比對手早，競選團隊也自誇戰力充沛，但據傳川普的募款列車已經減速停滯下來。

反觀拜登，他最初以緩慢、資金不足之姿展開前進白宮之路，8月募款成績卻跌破外界眼鏡的高達3.65億美元，打破先前單月紀錄。

政治新聞網站Politico報導，這個數字不僅是川普7月寫下的1.65億美元紀錄的兩倍，也超越歐巴馬2008年9月籌得的1.93億美元。川普並未對外宣布他8月募款數字。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090909

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川普 美國總統大選 搖擺州 美國搖擺州 政治募款

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