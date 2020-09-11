內蒙古反漢語教材抗爭　至少23人被逮捕

（中央社台北9日電）內蒙古官方近期強推漢語教育，引發民間示威浪潮，內蒙古多個城市都有集會抗議。根據媒體報導，官方針對參與者採取強硬的拘捕手段，過去一週至少已有23名抗議人士遭到逮捕。
美國之音（VOA）今天援引內蒙古9個地方的公安機構報告報導，過去數日內，在8個旗（行政區劃），以「組織和收集請願書簽名」和「尋釁滋事」為理由，一共逮捕了23人。
報導表示，尋釁滋事並沒有明確界定，任何引起政府不快的行為，當局都可以這個罪名進行逮捕。
報導引述南蒙古人權資訊中心主任恩和巴圖（Enghebatu Togochog）的說法指出，過去可以透過微信群組等方式，獲得精準的資訊，但是現在要掌握內蒙古的資訊越來越困難。
他並批評，現在中國政府持續加強宣傳普通話教學政策，越來越多學校改以普通話教學。
南蒙古人權資訊中心的新聞稿也指出，內蒙各級政府除了逮捕和拘押抗議者之外，還以停職、開除、沒收財產、減少社會保險等手段威脅不讓孩子回校上課的家長。
當地一名學生透過簡訊向媒體表示，已有不少同學的家長被當局找麻煩、逮捕，由於自己呼籲大家要堅持下去，也可能很快就會碰上麻煩。
內蒙古反對漢語教材抗爭源自8月16日，內蒙古教育廳發出通知，要求用蒙語授課的小學一年級和中學一年級，改用國家統編漢語教材進行教學。
當局的這個決定激起老師、學生和家長們的強烈反對，認為不但會造成蒙語邊緣化，甚至造成文化消失與身份認同危機。隨後內蒙古多個城市相繼發生抗議活動，甚至連在海外的蒙古族人也響應。（編輯：吳柏緯/繆宗翰）1090909