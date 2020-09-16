內蒙強推漢語教材　蒙古國首都百人抗議王毅到訪

（中央社烏蘭巴托15日綜合外電報導）中國當局被控在內蒙古打壓蒙古族的母語和文化，蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）今天聚集大約100名示威者，抗議中國外交部長、國務委員王毅到訪。
路透社報導，示威群眾聚集在蒙古國政府宮（Government Palace）前的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），高喊「保衛我們的母語」、「王毅走開」，過程大致和平。
根據中國的方案，內蒙古自今年秋季起，小學一年級和初中一年級先使用統編語文教材，2021年小學一年級和初中一年級使用統編「道德與法治」（政治）教材，2022年初中一年級使用統編「歷史」教材，並使用國家通用語言文字、也就是漢語授課。
中國宣稱這項政策目的為推動民族團結，並堅稱仍有空間在其他學科和年級使用蒙古語文授課。
但政策仍引發蒙古族人罕見抗議和罷課，人權團體也指控，北京試圖抹殺蒙古民族文化。
位於美國的南蒙古人權信息中心（SouthernMongolian Human Rights Information Center），昨天控訴中國當局要把內蒙古變成「警察社會」，表示警方在3週抗議期間關押4000至5000人，至少9人喪失性命。
蒙古國政府迄今未發表相關評論。
出席抗議的薩滿蘇赫巴托爾（Khaliun Sukhbaatar）告訴路透社：「我們的領袖必須發聲。如果我們的政府以國際關係和經濟穩定為由默不作聲，蒙古族人正一個一個被消滅，蒙古將不復存在。」
蒙古國的經濟高度仰賴中國。預料中國將在王毅2天訪問期間，提供蒙古國7億人民幣（約新台幣30億元）援款。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090915