共軍連闖台灣空域　國台辦：維護中國主權行動

（中央社記者邱國強北京16日電）中共軍機接連飛入台灣防空識別區，外交部、國防部召開記者會表達立場。中國大陸國台辦發言人馬曉光今天聲稱，共軍此舉是針對當前台海形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體詢問時，作上述表示。
馬曉光聲稱，台灣是「中國神聖領土不可分割的一部分」。中共解放軍的「有關戰訓活動」，是針對當前「台海安全形勢」和「維護國家主權」需要採取的必要行動。
他宣稱，共軍的行動是針對「外部勢力干涉」和「台獨分裂活動」，絕非針對廣大台灣民眾。「有人感受到威脅，只能說明他們企圖勾連外部勢力搞分裂」。
馬曉光又說，大陸願意「為和平統一創造廣闊空間」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。大陸「有決心、有能力挫敗一切台獨活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞的共同利益」。
共軍9至10日連續兩天在台灣西南方海空域大規模軍演，距離台灣最近僅90浬（約166公里），國防部10日晚間在記者會上痛斥中共此舉為「嚴重的挑釁行為」；外交部隨後也在記者會上指，共軍行動除對台灣構成嚴重挑釁，也對區域安全穩定造成嚴重威脅。（編輯：沈朋達）1090916