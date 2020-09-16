共軍連闖台灣空域　國台辦：維護中國主權行動

（中央社記者邱國強北京16日電）中共軍機接連飛入台灣防空識別區，外交部、國防部召開記者會表達立場。中國大陸國台辦發言人馬曉光今天聲稱，共軍此舉是針對當前台海形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。



