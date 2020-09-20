菅義偉剛任日相　自民黨內已傳接班人之爭

（中央社東京20日綜合外電報導）日本首相菅義偉剛接棒，現在已傳出自民黨內派閥之一的竹下派，出現參選下屆總裁人選之爭。而這次在總裁選舉落敗的前幹事長石破茂等2人，也是明年總裁選舉的可能人選。
菅義偉本月14日在自民黨總裁選舉擊敗對手石破茂及前政調會長岸田文雄，並在16日獲國會參眾兩院指名，榮登首相大位。由於菅義偉這次總裁任期只補滿前總裁安倍晉三到2021年9月的任期，因此僅約一年後將再度舉行自民黨總裁選舉。
日本時事通信社報導，放眼2021年9月將舉行的自民黨總裁選舉，自民黨內派閥之一的竹下派本來有意推薦外務大臣茂木敏充角逐總裁，但隨著同派閥的加藤勝信坐上內閣官房長官位置後，也開始有人覺得加藤夠格角逐。還有約一年的總裁選舉，竹下派內支持不同人選的勢力競爭已逐漸白熱化。
竹下派會長、前總務會長竹下亘17日說，加藤非常優秀，期待加藤可以利用官房長官一職持續邁進。
加藤當選6屆眾議員，跟前首相安倍晉三相當親近。安倍2012年重新執政後，加藤因為沉穩的工作態度受到器重，歷任自民黨總務會長及厚生勞動大臣等職，並在這次受到菅義偉提拔。
雖然加藤在擔任總務會長時曾公開說，自己以「高處」作為目標，但最近則選擇低調以對。他18日在記者會上被問到「後菅義偉時期」時低調說，「將盡全力致力完成重大使命」。
竹下派內參議院方面勢力，看到加藤目前受到矚目後，也有愈來愈多人認為，「情勢已有變化，總裁候選人是加藤」；之所以會有這樣的看法，跟前參議員會長青木幹雄的想法有關，因為青木一直跟茂木保有一定距離。
茂木方面人士對此提高警覺。眾議院資深人士強調，「菅義偉之後就是茂木」，因為在之前的自民黨總裁就有年輕人期待茂木出馬的聲音，加上竹下派眾議院人士認為茂木當選9屆眾議員，資歷超越加藤，身為派閥會長代理執行肩負派閥工作的茂木，獲得不少人支持。
不過，眾議院方面的意見非鐵板一塊，也有人表示能理解為何擁立加藤。黨內二階派相關人士就說，下次總裁選舉，說不定會造成竹下派分裂。
64歲的茂木敏充1955年出生於櫪木縣足利市，畢業於東京大學經濟學部，工作一段時間後赴美留學，取得哈佛大學甘迺迪政府學院行政學碩士。
茂木曾任經濟產業大臣、自民黨政調會長等職，現為外務大臣。選區為櫪木第5選區，當選9屆。
64歲的加藤勝信1955年出生於東京都，東京大學經濟學部畢業後，進入大藏省（財務省及金融廳的前身）服務。
加藤曾任官房副長官、自民黨總務會長、厚生勞動大臣等職，現為內閣官房長官。選區為岡山第5選區，當選6屆。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090920