中國不可靠實體清單　分析：可能也針對印歐

（中央社台北22日電）中國宣布「不可靠實體清單規定」，外界認為這將是針對美國科技圍堵的報復手段，也有分析認為，中國此舉不僅針對美國，也可能作為牽制其他地區國家的手段，比如印度、歐洲。
路透報導引述多名中國官方人士表示，中國最新祭出的不可靠實體清單新規，留有一定的迴旋空間和裁量空間，具有威懾作用。
中國官方人士指出，不可靠實體清單為懲罰外國實體設下制度基礎，管制措施將不僅限於母公司，直接或間接影響的關聯企業實體也有納入的可能。但清單不會一次全部公開，更可能是多次不定量、不定期發布增減，「一方面是做緩衝，另一方面還是要適時而出」。
官方人士稱，清單沒有具化統一的觸發標準，「為了結合相關實體的具體行為、根據不同的個案採取不同的措施」。
目前看來，中國的不可靠實體清單判定標準充滿彈性。報導中，一名中國官員強調，清單將儘量避免給名單外的企業特別是第三方國家和地區帶來負面衝擊。
除了美國，印度近來也封禁了中國的科技企業。分析認為，另一個可能被中國列入清單的國家是印度。
獨立諮詢公司Signum Global分析稱，不可否認因中美關係促使北京建立了不可靠實體清單，但該名單最終也可能針對非美國公司，例如印度、歐洲、甚至東亞國家。
中國商務部日前公布「不可靠實體清單規定」，對列入不可靠實體清單的外國實體，可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等。
中國的不可靠實體清單被視為針對美國科技圍堵中國企業的報復手段。中國商務部隔天發出「答記者問」時特別對此表示，「清單」不針對特定國家，但又話鋒一轉，稱「合作是中美兩國唯一正確的選擇」。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090922