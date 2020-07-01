「小明」5個月仍回不了家？母親現身說法：兒子心理受創

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

肺炎疫情爆發以來，台灣關閉對岸人民來台5個多月，我國民和陸配無台籍子女的「小明們」與父母分隔兩地已長達156天，政府迄今對他們入境仍採取雙重標準，較外國和港澳人士嚴格，國民黨今天(1)再度呼籲政府應停止對大陸歧視性作法，希望能以人道考量開放「小明們」專案申請返台，讓數百名分離的家庭成員團聚。仍有「小明」在大陸滯留的黃太太今天現身說法向媒體表示，她是一個有3個小孩的大陸籍母親，大兒子是她的前婚生子女，老二、老三都是嫁給台灣老公後所生。大兒子從出生後，就一直在她身邊長大，在小孩要上國小一年級6歲時，她就申請孩子來台灣生活，現在已經是10歲國小四年級。她說，「我和大兒子都很喜歡台灣，兒子和學校老師、同學相處得很好。今年1月，因為我的外婆過世，和我要申請長期居留要辦良民證，我們才決定回西安過年。在1月31日，我們全家一起回台，改機票時，有詢問華航人員，問大兒子是否可以入境？華航人員說，我們是全家一起回台，應該可以入境。我們1月31日在西安機場辦理登機手續時再次詢問，一樣說可以。我們一家五口就登機了」。黃太太說，「飛到桃園時，因為我還是有點擔心，就讓大兒子先過海關入境，結果被擋下不讓入境，當下海關人員先很兇的罵10歲小孩說，『大陸人，不可以進來，不知道嗎！誰讓你進來的？』，兒子被嚇到發抖，後來對方又來罵我，我解釋，海關人員根本不聽。老公看到，先安頓好2個弟弟，就問海關人員為什麼要罵小孩和她老婆，結果我們夫妻帶著一個10歲、一個3歲多、一個快2歲，一家在機場華航休息區過了一夜」。黃太太表示，「當時疫情優先，我們配合。我們夫妻只能暫時分開兩地，老公帶著老二、老三先入境回家，因為要照顧2個小孩，老公也無法上班」、「我自費送大兒子回西安，等到2月11日聽到記者會說可以入境了，我就第一時間先訂機票，訂到12日早8點的航班。第二天到了機場，辦理登機手續時，又說孩子還是不能入境，這次是在西安機場就被擋下，這讓一個未成年，只有10歲的小孩連續受2次打擊，心理造成了嚴重的創傷」。黃太太說，「我沒辦法繼續留在西安陪孩子，因為我要回台，老公才能去上班，我只好先讓大兒子留在西安，我一個人先回台。從跟兒子分開那一刻開始，這一路，我一直流淚到看到老公帶著2個小兒子接機」、「大兒子原本是很內向，從來不會講媽媽我愛你、媽媽我想你之類的話，經過這兩次打擊，每天都講，每天都會問，他什麼時候可以回台灣？他好想2個弟弟」。黃太太表示，「我聽到這些話，眼淚就止不住了。現在2個弟弟也每天吵著問哥哥什麼時候可以回來？他們想哥哥」、「在我陪大兒子的10天，因為在桃園機場，兒子曾被嚇到並被迫分離，每天都開始講媽媽可不可以抱我？媽媽可不可以親親我？」黃太太說明，「一晃已經半年了，學校都快要放暑假。在大陸上學，是要有學籍才可以上，因為我們是在台灣上學，在大陸就沒有學籍，所以沒有學校會收沒學籍的學生」。黃太太表示，「大兒子目前也是在排隊等待拿台灣身份證，因為陸配前婚生子女要取得台灣身份證，至少需要8到10年以上」、「孩子想父母，現在都吃得很少，我從視訊裡看到他，他越來越瘦，我的心越來越痛。希望大家可以理解做父母的骨肉分離之痛，懇請大家幫幫忙，讓這些孩子可以回家，與父母團聚」。