疫情打亂行程　林逸欣掏空自我打掉重練

林逸欣為即將發行的最新EP剪掉5年來留的一頭長髮，林逸欣表示：「剪頭髮前一天也沒想過緊張，反而還覺得很興奮，5年用心保養頭髮的時光，剪掉後就要跟這大一把長頭髮說拜拜，因為我已經很久沒有發行新的音樂作品，所以希望在外型跟音樂都帶給大家全新的樣貌，剪完之後果然都煥然『逸欣』了。」

從去年就開始籌備新EP的林逸欣，原本預計今年5月要發行，但沒想到疫情的關係打亂了所有行程，新EP裡計畫的4首歌，從去年底就已經拍完前2支歌曲MV，一直到今年1月發布第一首新歌〈我已成為我想要的我〉之後，腳步就因為疫情被暫緩，而最近疫情減緩，所以重新開始緊鑼密鼓地籌備其他2首歌的MV拍攝，預計於7月發行。

▲林逸欣因疫情關係造成工作行程延宕。（圖／旋轉娛樂提供）

這次籌備單曲從寫歌、收歌、寫詞跟編制配器，她都全程參與，雖然以前也累積了不少創作，但為了全新作品反覆重新編寫主打歌，卡關很久幾乎要把自己掏空，才終於創作出新的作品。