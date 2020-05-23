凡人譜新歌邀「台灣2大咖」助陣　主唱卻被看光光！

▲▼flumpool工作認真、又有才華，新專輯已發行。（圖／相信音樂、山村隆太Twitter）

日本樂團flumpool（凡人譜）本月20日推出全新專輯《Real》，發行前釋出的〈平凡的日子〉，歌詞寫到「你所願的未來，春天即將到來」，在現今非常時刻療癒人心；而該曲的中文版〈答案永遠不一樣〉、以及〈HELP〉分別請到陳綺貞、HUSH填詞，為專輯激盪新火花。凡人譜邀請陳綺貞為〈平凡的日子〉填詞，她與彭學斌合作為中文版〈答案永遠不一樣〉注入不同氣息，陳綺貞說：「在這容易分心的世界，有些人總是願意用心以不同的方式，表達他深信的同一種道理，給在意的人驚喜，這樣的人需要一首歌。」同時稱讚凡人譜高顏值、有才華，面對工作十分敬業。前年休團時，主唱山村隆太表示在最需要幫助時，很多人都願意協助他，所以把心路歷程寫成〈HELP〉，他說：「我覺得只是不給他人添麻煩，並不是堅強。能夠確實將自己的脆弱傳達出去，才是自己最堅強的行動。」他也邀請HUSH填寫中文詞，字句細膩到讓隆太笑稱：「被HUSH看透透。」他們為了感謝歌迷支持，5月23日至6月6日期間，要募集粉絲大合唱製作〈HELP〉特別版MV，相關消息可至相信音樂臉書、官網，及凡人譜官網查詢。《Real》台壓版收入〈HELP〉、〈平凡的日子〉中文版，已在台發行。