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影／比《奪魂鋸》更邪！殺人魔設下「密室殺人遊戲」

記者翁新涵/綜合報導-2020-05-24 08:00:00
▲女主角被自己的狗狗追殺。（圖／水元素）
還記得當年席捲全球、狂拍8集續作的密室恐怖經典《奪魂鋸》嗎？殺人魔設下環環相扣的血腥死亡陷阱，窒息氣氛讓觀眾全程繃緊神經。如今，「西班牙奧斯卡」哥雅獎新銳導演何塞·路易斯·蒙特西諾斯（José Luis Montesinos）也來參一腳，將僻靜鄉間小屋打造成致命密室拍攝《奪魂索》讓觀眾從頭到尾沒有片刻喘息。 

《奪魂索》敘述劫後餘生、四肢癱瘓的女主角艾琳娜，走不出可怕事故的創傷，許下「不想活」的願望，不料卻一語成讖。噩夢當頭的她，在繫滿繩索的密室小屋內，只能絞盡腦汁，拚命自救。

▲▼四肢癱瘓的女主角艾琳娜（上圖），遭遇狂犬噩夢。（圖／水元素）
▲▼四肢癱瘓的女主角艾琳娜（上圖），遭遇狂犬噩夢。（圖／水元素）
▲▼四肢癱瘓的女主角艾琳娜（上圖），遭遇狂犬噩夢。（圖／水元素）
如果你以為這只是純粹駭人的密室殺人遊戲，那就大錯特錯！在重重關卡佈局之下，導演何塞企圖述說的，其實是一個可以打中每個人的真實故事。以「這也可能發生在你身上」為核心信念，讓片中女主角必須直面自己的心魔，險境求生，人生才能往下走。

 

 

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