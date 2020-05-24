影／比《奪魂鋸》更邪！殺人魔設下「密室殺人遊戲」

還記得當年席捲全球、狂拍8集續作的密室恐怖經典《奪魂鋸》嗎？殺人魔設下環環相扣的血腥死亡陷阱，窒息氣氛讓觀眾全程繃緊神經。如今，「西班牙奧斯卡」哥雅獎新銳導演何塞·路易斯·蒙特西諾斯（José Luis Montesinos）也來參一腳，將僻靜鄉間小屋打造成致命密室拍攝《奪魂索》

讓觀眾從頭到尾沒有片刻喘息。