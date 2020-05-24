影／比《奪魂鋸》更邪！殺人魔設下「密室殺人遊戲」

《奪魂索》敘述劫後餘生、四肢癱瘓的女主角艾琳娜，走不出可怕事故的創傷，許下「不想活」的願望，不料卻一語成讖。噩夢當頭的她，在繫滿繩索的密室小屋內，只能絞盡腦汁，拚命自救。
如果你以為這只是純粹駭人的密室殺人遊戲，那就大錯特錯！在重重關卡佈局之下，導演何塞企圖述說的，其實是一個可以打中每個人的真實故事。以「這也可能發生在你身上」為核心信念，讓片中女主角必須直面自己的心魔，險境求生，人生才能往下走。
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《奪魂索》敘述劫後餘生、四肢癱瘓的女主角艾琳娜，走不出可怕事故的創傷，許下「不想活」的願望，不料卻一語成讖。噩夢當頭的她，在繫滿繩索的密室小屋內，只能絞盡腦汁，拚命自救。
如果你以為這只是純粹駭人的密室殺人遊戲，那就大錯特錯！在重重關卡佈局之下，導演何塞企圖述說的，其實是一個可以打中每個人的真實故事。以「這也可能發生在你身上」為核心信念，讓片中女主角必須直面自己的心魔，險境求生，人生才能往下走。
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