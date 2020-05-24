金喜愛拍「投海尋短」沒替身超驚險　放下仇恨向善雨看齊

韓劇《夫婦的世界》本月16日以超高收視率28.4％完美收官，女主角金喜愛下戲後接受數十家韓媒專訪，也抽空與台灣記者訪談，聊到最難忘的一場戲，她投給第六集被朴海俊暴打的橋段，也表示因為這齣戲再次受到廣大觀眾支持，聽到作品在台灣影音平台流量突破1000萬，感激之外也表示會「放下憎恨」以舒服的心情好好過生活。
《夫婦》是金喜愛睽違4年再出演的電視劇，一回歸就接到狗血、荒唐的故事，她表示起初接到劇本感到害怕，但拍到後面就覺得「池善雨」是很強大的人物，自己也在為她加油。劇中她除了被渣夫外遇、家暴，自己也為了報復與鄰居出軌，問起金喜愛哪一場戲情緒醞釀最久？她投給第6集跟朴海俊爭吵、最後被暴打的橋段，表示：「真的是被非常強烈的感情逼到極限的感覺。也擔心過『這個我真的能做到嗎？』但真的開拍時感情就一發不可收拾了，可能是因為現場的氛圍也很到位，拍第一次的時候應該要只用70%感情的，結果把100%的感情都用掉了，作為演員，是個很珍貴的經驗！」她也因為這場戲感情大爆發，下戲後許久不能抽離情緒，笑說：「我真的很投入在那個情境中！」
她除了第6集，第14集投海輕生的橋段也十分驚險，金喜愛沒用替身親自上陣，現場照著安全指示拍攝，過程順利沒有發生意外，表示：「那是一場描寫池善雨幾乎要放棄生命那樣心境的一場戲， 不用非要去控制感情也能投入。最後做出極端選擇的池善雨真的很可憐。」
金喜愛劇中尺度大突破，她沒透露是否報備家人，但卻收到不少朋友的聯繫，笑說大家都很好奇結局走向。而她第12集與朴海俊「性衝動」熱吻的場面，連吝於稱讚的導演都很滿意，金喜愛透露導演個性沉穩、不太給予反饋，但那場戲拍完後，立刻拿下耳機，激動說：「真的很棒！」她再表示：「製作團隊和現場的工作人員不也算是我的第一線觀眾嗎，能得到這麼好的反應，讓擔心消失，覺得非常滿足和幸福。」
該劇除了金喜愛，也捧紅劇中不少演員，飾演「第二渣男」的金永敏曾表示去餐廳吃飯時，店員對他說：「你不要那樣活著！」那金喜愛有在路上遇到「把妳當成池善雨」的觀眾嗎？她沒遇到類似插曲，表示：「其實到現在也沒有感受到人氣的真實感。我的戲份比較多，大部分時間都是在拍攝現場度過，因為需要調整情緒，所以就安靜的待機，然後去拍攝現場。而且怕會帶來什麼影響，都盡可能的待在家裡。」
《夫婦的世界》完結篇以28.4％收視率打敗《天空之城》坐上有線電視的冠軍寶座，更獲得第56屆《百想藝術大獎》提名「最佳導演」、「最佳女演員」、「最家男配角」、「最佳女新人」等四獎項，甚至在台灣影音平台突破千萬觀影流量，金喜愛對此發表感言，雖然不確定能否成為今年視后，但作品能被大眾喜愛，還能跟許多演員一起參加典禮，已經非常榮幸，「再次感謝所有喜愛並守護、收看 《夫婦的世界》的觀眾。我會再次帶著好的作品來與大家見面，到那時之前希望大家都健康」。
最後，金喜愛表示拍完該劇後，決定往後日子要放下對某人的嫌惡、憎恨、愛恨等情感，要用最舒服的想法與心情過生活，並對「池善雨」說：「這段時間熾熱地愛過恨過，真的辛苦了。希望現在開始不要再難過！」《夫婦的世界》全16集可至愛奇藝台灣站收看。
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