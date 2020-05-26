宋承憲「8年沒戀愛」　前女友、曖昧對象同台！

▲孫娜恩（左起）宋承憲、徐智慧、李知勳出席記者會。（圖／愛奇藝台灣站）

▲宋承憲久違拍攝戀愛題材的電視劇。（圖／愛奇藝台灣站）

改編自網路漫畫的韓劇《一起吃晚餐嗎》25日舉辦記者會，主演宋承憲、徐智慧、孫娜恩和李知勳等人皆出席，這幾年鮮少「談戀愛」的宋承憲就笑說：「自《我的公主》後，七、八年沒拍戀愛題材，拿到劇本有種心動的感覺。」他現場還向大家介紹孫娜恩是自己初戀，徐智慧是曖昧對象，「情聖」模樣笑翻全場。因《愛的迫降》富家女角色受到關注的徐智慧，這次飾演個性活潑、作風直率的網路節目製作人禹道熙，與宋承憲初次見面就看對方不順眼；問起私下對宋承憲的印象，徐智慧一開口就說：「我小時候…」立刻引來對方抗議，嚇得她立刻改口：「在我高中的時候，還沒出道前就覺得前輩非常帥！」也因為好奇「帥到什麼程度」，所以抱著粉絲見偶像的心情跟宋承憲見面，完美稱讚讓宋非常滿意。該劇描繪現代男女的愛情觀，男、女主角分別有坎坷的戀情，孫娜恩劇中和宋承憲有一段舊情，在得知徐智慧的出現後，萌生搶回前男友的念頭。徐智慧的情史也不遑多讓，除了初戀情人鄭宰赫（李知勳 飾）外，金正賢特別客串徐智慧交往三年的男友李永東，「徐具CP」再聚讓不少粉絲驚喜，但原本期待男友求婚的徐智慧卻慘遭對方劈腿，她再次面臨失戀的痛苦，意外開啟自己與宋承憲的緣分。《一起吃晚餐嗎》5月25日起，每週一、二晚間8點半同步韓國在愛奇藝台灣站播出。