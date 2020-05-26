柯震東終於有片上映　嘆：能站起來就不算輸！

柯震東在片中飾演平凡卻充滿熱血深情的大男生，但他卻是林依晨的過敏源，只要一想到柯震東，她就立刻會「打噴嚏！」

▲柯震東、林依晨（左）主演電影《打噴嚏》。（圖／傳影互動）

《打噴嚏》原定在2014年10月上映，但在上映前夕突然爆出柯震東呼麻的醜聞，上映計畫最後只好喊卡，延遲了6年如今終於要登上大銀幕，

也在IG發文：「真心希望大家可以衝去戲院看呦」。而

能讓大家看見《打噴嚏》不倒俠的奮進精神，柯震東也心有所感表示：「這世界上沒有什麼事情說得準，但只要還能站起來，就不算輸吧！」

▲《打噴嚏》延遲至今才上映。（圖／傳影互動）

《打噴嚏》故事描述在孤兒院長大的王義智（柯震東 飾），遇見了會疼惜他、照顧他的心心姐姐（林依晨 飾），兩個人培養了深厚的情感，心心姐姐也成為義智心中最牽掛的人。長大後，心心姐姐離開孤兒院到城市工作，義智下定決心要成為心心姐姐喜歡的「勇敢的男生」，於是開始苦練拳擊，藉由對心心姐姐的愛與執著，義智在擂臺上屢戰屢起，獲得

了「不倒俠」的封號…

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