歐巴脫衣露肌　小8歲男星「伸鹹豬手」偷摸被打

▲張義秀（上）被摸胸肌反應超激動。（圖／LINE TV）

▲張義秀（左）韓基燦受訪聊BL劇尺度。（圖／LINE TV）

韓國校園BL網劇《在你視線停留的地方》由韓基燦、張義秀主演，這對「主僕CP」劇中有不少肢體接觸，張義秀還脫衣大秀鍛鍊有成的壯碩背肌，另有同床共枕、洗澡的畫面，互動讓網友直喊：「請就地結婚！」至於後續會如何發展？兩人「曖昧」親曝戲劇尺度。張義秀私下對小8歲的韓基燦照顧有加，花絮中有場哭戲排練，韓基燦下戲後一度說不出話，雙眼微腫泛紅，張義秀馬上開玩笑熊抱韓基燦，安慰說：「幹麻哭啦！」韓基燦受訪說，張義秀從讀本會開始就很照顧他，但他其實一開始很怕張義秀，「第一次看到義秀哥的時候，因為他很高，體型又很魁梧，加上他散發的氣勢，讓我覺得有點害怕。」一旁的張義秀超驚訝，直呼：「真的嗎？」韓基燦接著說：「因為他那時候頭髮很長，和現在給人的感覺完全相反，所以一開始有點害怕。」劇中這對主僕CP形影不離，不只同床共枕、吃飯，還一起練習巴西柔術，張義秀更現場脫衣露出精壯背肌，讓韓基燦看了好羨慕，直呼：「你身材真的很好。」習慣摸人耳朵的他，練柔術的過程中不只摸耳朵，還進階到伸手摸胸肌，對著張義秀說：「你真的不要再練胸肌，這程度真的是...」張義秀突然被摸反應超大，下意識用力扳折韓基燦的手腕，韓基燦因為手腕受傷，撒嬌要張義秀幫他洗澡，張義秀只好幫他解扣脫衣、洗頭，互動超曖昧。該劇首二集就祭出裸背、解扣等畫面，談到大家好奇的戲劇尺度，張義秀、韓基燦口風超緊，不願劇透，張義秀還擋鏡頭，要大家繼續看下去。《在你視線停留的地方》全劇共8集，一集10分鐘，每週五早上11點於LINE TV獨家播出。