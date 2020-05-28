25歲女星家中「上吊輕生」　遺書內容曝光！

女星普萊克夏梅塔（Preksha Mehta）是寶萊塢演員，但卻傳出她疑似因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）停工的關係，沒有收入，讓憂鬱症加重，25日在家中上吊輕生，得年25 歲，並在現場留下一張類似遺書的字條，上面寫道：「我在過去1年已經很努力了，但現在真的累了！」
根據報導，普萊克夏梅塔2年前獨自到孟買發展，逐漸打開知名度，但最近卻因為新冠肺炎的關係，大部分娛樂活動都暫停，也連帶影響到她的工作，自3月起就毫無收入，只好回家吃老本。
據悉，25日晚上，普萊克夏梅塔一家人聚在一起玩牌，她卻獨自坐在樓梯上，媽媽發現開口關心，她則表示自己沒事，晚上10點多就回到2樓房間，還在IG上發文說：「最糟糕的是夢想幻滅了！」直到隔天，才被普萊克夏梅塔的媽媽發現，她早已失去生命跡象。
警方還在現場發現一張紙條，上面寫著：「我破碎的夢想毀滅了我的自信，我無法帶著已經死去的夢想繼續活著，真的很難繼續活在這個充滿負能量的環境，我在過去1年已經很努力了，但現在真的累了！」
家人透露，梅塔原本是個開朗樂觀的女孩，但對自己的要求很高，後來罹患憂鬱症，變得沈默不愛說話，自從疫情爆發以來，她已經2個多月沒有收入，因而陷入恐慌，又擔心解封之後工作再也回不來了，在多重壓力之下加重病情，恐怕是導致她選擇輕生的原因。
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