影／超搞怪又誘人　國片《怪胎》變「防疫愛情電影」

《怪胎》由金馬得主林柏宏、謝欣穎主演，兩人都要詮釋出嚴重神經性強迫症患者的個性，所以在劇情上幾乎無時無刻都要戴口罩、穿防塵衣、戴手套、不停洗手、消毒，避免細菌上身。由於今年新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，人人都要戴口罩出門，剛好與劇情上的安排不謀而合，更獲得義大利遠東影展的關注。
影展方看完《怪胎》後表示：「雖然這部電影的兩個主角害怕與人群接觸、又有強烈潔癖，讓人聯想到這幾個月的疫情，但其實本片是在疫情爆發前拍攝，不會讓觀眾因為擔心疫情，而影響觀影的情緒，電影本身很幽默、有微微的悲傷，有著深刻的情感，更讓人有所共鳴。」可說是超前部署的防疫愛情電影，導演廖明毅更因此角逐該影展「新導演競賽單元」。
林柏宏與謝欣穎對於該片入選義大利遠東影展，都感到相當興奮，雖然到目前兩人都尚未看過全片，但在拍攝時，他們就覺得這部電影相當特別，不僅在拍攝手法、劇情巧思上，都是從未看過的愛情電影。
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