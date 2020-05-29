影／超搞怪又誘人　國片《怪胎》變「防疫愛情電影」

《怪胎》由金馬得主林柏宏、謝欣穎主演，

疫情爆發，

▲林柏宏（右）與謝欣穎在片中互動充滿粉色泡泡。（圖／牽猴子）

影展方看完《怪胎》後表示：「

▲《怪胎》由雙金馬得主林柏宏、謝欣穎（左）主演。（圖／牽猴子）

林柏宏與謝欣穎對於該片入選義大利遠東影展，都感到相當興奮，雖然到目前兩人都尚未看過全片，但在拍攝時，他們就覺得這部電影相當特別，不僅在拍攝手法、劇情巧思上，都是從未看過的愛情電影。