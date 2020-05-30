《摘星秘密客》前進奧地利　王凱傑揭「蝸牛魚子醬」面紗

亞洲旅遊台《摘星秘密客》用美食認識各國文化，由「亞洲廚神」王凱傑（Jason Wang）擔任主持人。歐洲米其林星級餐廳常見的高級食材「蝸牛魚子醬」，是一個非常稀有又頂級的食材，且50公克就高達5000多台幣讓王凱傑大吃一驚。本集王凱傑拜訪全奧地利唯一一家的「蝸牛養殖場」，而這家養殖主人安德烈亞斯他曾是科技新貴，當時他讀到維也納蝸牛歷史的文章後，毅然決然放棄經理職務，中途轉入蝸牛產業。



▲王凱傑烹煮蝸牛美食。（圖／亞洲旅遊台） 一抵達蝸牛養殖場，王凱傑就看到一大片向日葵及一些香草，他好奇的向安德烈亞斯詢問:「我看到的向日葵和香草，這都是牠們的食物嗎? 」安德烈亞斯說:「是的，這裡還有一些沙拉、紅蘿蔔也都是。」王凱傑笑說:「牠們吃得很健康呢！」，這片養殖場真的是蝸牛的天堂愛吃什麼應有盡有，滿足了蝸牛的味蕾。





安德烈亞斯也提到:「雖然這裡是天堂有很多天然的植物可以吃，但蝸牛的殼還是需要補充鈣質所以有一些營養補給品，而這些補給品製作成粉狀，裏頭涵蓋海帶、小麥、玉米和百分之三十的鈣粉。」王凱傑聽完困惑地問：「那牠們怎麼進食?」，安德烈亞斯此時將補給品撒在木板及樹葉上讓蝸牛們自行爬過去覓食，讓王凱傑大開眼界。



▲王凱傑品嚐蝸牛肝。（圖／亞洲旅遊台） 蝸牛魚子醬是當地特產，蝸牛產卵季節是在春天，幾乎一年一次，因此相當珍貴。王凱傑過去有聽聞蝸牛是雌雄同體，因此向安德烈亞斯詢問: 「牠們就自己產卵嗎?」，安德烈亞斯立馬說:「不～牠們一定要2隻蝸牛。雖然牠們是雌雄同體，但是牠們不可能自己產卵，牠們需要另一隻蝸牛來交配，且整個過程需要12小時。」王凱傑聽到交配時間需要12小時，當下面露驚訝。



