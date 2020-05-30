幸好古天樂沒演！《夜半歌聲》捧出一位鮮肉巨星

永遠的巨星張國榮監製、主演的電影《夜半歌聲》，其實捧出了一個大明星，那就是當年仍相當清澀的黃磊，要不是張國榮一眼相中他，也就沒有後來的這位演技派巨星。

《夜半歌聲》中，除了張國榮與吳倩蓮詮飾一段虐心悲戀之外，當年還是新人的黃磊也獲得重用，在電影中演出戲份吃重的年輕歌劇演員，因為他的出現，再度讓這場十年前的愛情悲劇，浮現在眾人面前。在片中，黃磊與張國榮有多場對手戲，張國榮指導黃磊唱歌及演出，有著師徒之情，在戲外，黃磊視張國榮為一個兄長，兩人透過《夜半歌聲》的合作，建立了好情誼。

電影出品人黃百鳴也透露，原本張國榮是推薦古天樂演出這個角色，但古天樂同時必需演出電視劇《神鵰俠侶》，不得不放棄了這個機會。身為電影監製的張國榮，又再繼續努力尋覓適合的人選，他從一部電影《邊走邊唱》看到了一個新演員，但他不清楚那位新演員的名字，後來張國榮透過黃磊的同學，才找到了黃磊。

▲黃磊（右）演出《夜半歌聲》時才24歲。（圖／華映）

在《夜半歌聲》拍攝期間，所有演員和工作人員都長住北京，黃磊和張國榮也有很長的時間相處，黃磊說：「記得有一回因為天太冷，我們擠在一間小屋子裡，他就坐在我對面，僅一步之遙。」張國榮突然問黃磊有聽過電影中的歌了嗎？黃磊表示還沒有聽到，張國榮回說：「很好聽，我唱給你聽。」便唱起了同名主題曲，之後連同二首插曲也唱給黃磊欣賞，黃磊說：「我當時真的好激動，他竟然對著我唱了三首歌啊！」之後黃磊也寫書追憶了這一幕，「就這樣，在那小屋裡，他為我唱了那首歌。那一年，我24歲，他39歲。我會永遠記得那一刻，我會一直懷念他。」

▲張國榮慧眼識英雄。（圖／華映）

而黃磊也果然因《夜半歌聲》的表現，獲得大眾的注意，一炮而紅，和綜藝教母張小燕的公司簽下合約，來台灣發了唱片，之後接連演出《人間四月天》、《橘子紅了》等話題作品，實力大獲肯定，事業一帆風順，成了老師級的實力派演員，證明了張國榮當初的慧眼。