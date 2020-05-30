回台待產遭嗆「別帶病毒來」　歐陽靖悲訴：以為有人情味

歐陽靖今年3月與交往五年日籍攝影師RK結婚，同時宣布已懷孕5個月。異國戀難免會面臨文化衝擊，歐陽靖在日本生活初期常為了一些瑣事和男友吵架；「日本人不習慣在晚上洗衣服、對不同餐具要怎麼使用很堅持，聚餐也有很多禮節，但台灣沒這麼多規矩。

RK常覺得我很奇怪，為什麼連最基本的『常識』都不懂。」歐陽靖只能苦笑。

幸好她適應環境的能力很強，幾年下來，她已經可以輕鬆自在地在日本生活。

▲歐陽靖因遇到RK才有結婚生子念頭。（圖 / 嬰兒與母親提供）

因新冠肺炎疫情爆發，從歐陽靖宣布回台待產開始，就收到不少網友謾罵，要她「別帶病毒回來」。歐陽靖輕嘆：「在日本生活這幾年，一直覺得台灣人比較有人情味，這次回來面對網友批評真的很難過。沒有人想造成他人的困擾。希望大家能夠對海外歸國的人多一些體諒和理解。我們都有乖乖遵守檢疫和隔離的規定，並不是大家口中傳播病毒的人。」面對網友批評，歐陽靖坦言難免會情緒波動，但會盡量保持冷靜，避免寶寶被影響。「有天晚上看到網友私訊罵我，肚子突然一陣抽痛，我趕快跟他說『不好意思，媽媽應該要學會心平氣和。』後來就再也沒有發生類似情況。」

▲歐陽靖回台待產受到網友謾罵。（圖 / 嬰兒與母親提供）

一般人在孕期多少都會出現一些症狀，但歐陽靖完全沒有任何不適，堪稱地表最強孕婦。「我自己也覺得很不可思議，懷孕後除了肚子變大，其他幾乎沒什麼改變，既沒孕吐，也沒水腫。之前陪老公工作還幫他打燈。要不是照超音波看到肚子裡有小孩，真的完全沒有懷孕的感覺。」話雖如此，但孕期荷爾蒙多少還是會讓身體產生變化。曾經無辣不歡的她，現在一點點辣就受不了，和朋友去吃麻辣鍋還拉肚子，氣得她說：「兒子，你是不是不喜歡吃辣？身為男人怎麼可以怕吃辣？」

▲歐陽靖懷孕沒任何症狀，只是變得不能吃辣。（圖 / 嬰兒與母親提供）

不僅如此，她懷孕後記憶力也大幅退化，從精明女秘書變成只有7秒記憶的「金魚腦」，連前一天晚餐吃什麼也想不起來。「不過這樣也好，以前什麼事都記得清清楚楚，很容易鑽牛角尖，現在看到網路批評的留言，隔天立馬就忘記。」