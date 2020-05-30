影／史上最猛正宮！米蘭達「上空全裸」批影帝腥夫

近期韓劇《夫妻的世界》爆紅，讓「正宮」與「小三」精彩的對決，再度成為社會熱議話題，而影史情慾經典

金獎影后茱麗葉畢諾許坦言在拍攝期間，在揣摩主角們的愛情觀時，曾讓她非常困擾，她說：「我飾演的安娜並不是『愛上』誰，因為她的情感比愛更濃烈，就像沒人能傷害她，但她卻早已傷痕累累一樣。」金獎影帝傑瑞米艾朗則坦言：「我飾演的史帝遇見安娜後，感受到一股從未感受過的激情，他愛上的是他心裡的渴望和癡迷。」

▲米蘭達李察森為戲犧牲上空全裸。（圖／甲上）

此外，飾演「正宮」的

▲魯珀特格雷夫斯高顏值迷倒眾多女影迷。（圖／甲上）

而除了演技擦出火花之外，演員們的高顏值也是看點之一，其中曾演出《窗外有藍天》、《墨利斯的情人》的「英倫小生」魯珀特格雷夫斯，在《烈火情人》中瀟灑又帥氣的天然魅力，迷倒眾多影迷，但在片中他卻是被傑瑞米與茱麗葉戴綠帽的可憐男子，他說：「我飾演傑瑞米的兒子，他一直覺得父親是很疏離的人，好不容易與他親近了，卻又發現他和自己的未婚妻搞外遇，讓他的心在一瞬間崩毀了。」

《烈火情人》不只有震撼的大尺度演出，也拍出「正宮」和「小三」的慾望與複雜。米蘭達李察森，裸著上身狠批出軌丈夫，展現過人的勇氣與自信，與影帝傑瑞米飆戲絲毫不遜色，深獲影評盛讚，米蘭達甚至笑說：「我有時候會不爽傑瑞米，我受不了他對我的演出指指點點。」