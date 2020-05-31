「台北電影節」奇幻作品接踵來　保證腦洞大開

作為片型多元的市民影展，「台北電影節」引介各種類型電影，讓喜愛特殊片型的觀眾也能同歡，本屆影展網羅一年來世界各地獲獎的奇幻作品，

包括取材自真人真事的政治喜劇《㊣麥肯齊金總理秘史♂》；《艾瑪好色》導演暌違多年新作映《真心話太冒險》；舊金山影展兩項大獎肯定的沙漠少女求生記《瑪莎莎蒂》；柏林影展邂逅單元評審團特別獎的科幻故事《人工失格》；威尼斯影展未來之獅獎《死神二十來敲門》）等片，加上兩部題材奇特的紀錄片《佩佩蛙：感覺不錯蛙》和《敬！咆哮二十》，千奇百怪的風格，保證讓你腦洞大開！

▲《人工失格》以人造人為主題。（圖／台北電影節）

其中，《人工失格》描述在架空的未來，人造人不再只是幻想，一名人造女孩與她口中的父親共同生活，透過父親為她編寫的記憶，兩人運行著被設定的關係，但某天迷失在樹林裡的她，被陌生人帶到了新環境，就連記憶和身分也同時被置換，電影以記憶與靈魂的哲學辯證為核心，編織出一部具有科幻元素的奇幻電影。

▲《國王二度外出中》再次上演國王外出奇遇記。（圖／台北電影節）

另外，曾在2017年笑爆台北電影節的比利時鏘片《國王外出中》，原班人馬強勢回歸，這次在席捲多倫多、鹿特丹和哥特堡影展的《國王二度外出中》裡，再度外出的國王，在出訪友邦時受傷，被送到離島的療養院靜養，他又會碰到什麼樣的荒唐趣事？而在《天外奇機》中，都市接連發生冷氣機神祕墜樓事件，有通靈能力的保全被賦予「尋機」任務，他和巫師將找到什麼樣的真相？

許多話題電影更是亞洲首映。