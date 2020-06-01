她批花20分鐘「化妝一樣醜」　陳沂反嗆：招誰惹誰？

「妳畫了20分鐘跟沒畫，

⋯⋯」

▲黃宥嘉認為女生沒必要在搭捷運時化妝。（圖 / 翻攝臉書）

只要不要打擾到別人，那都是妳的自由啊！

▲陳沂發表自己對「搭捷運化妝」的論點。（圖 / 翻攝臉書）

事後，

自己是不喜歡女人在公眾場所化妝，而且到她粉專攻擊她的網友都被封鎖了，「每個人都可以表達自己的想法，但這些人不能接受別人跟她們不一樣。反正我就享受別人打很多字，我一鍵封鎖的快感。」有網友截圖陳沂的發文給黃宥嘉看，認為陳沂的「邏輯可笑至極

什麼話都她們說了算的人生還真是輕鬆」，一點也不在乎陳沂對她的論點有意見。

▲網友不認同陳沂的觀點。（圖 / 翻攝臉書）

▲黃宥嘉回答對陳沂看法。（圖 / 翻攝臉書）

眼科醫師黃宥嘉時常上談話性節目，分享對時事的看法，擁有不少粉絲。30日她在臉書上發文表示，在搭捷運時看到花了20分鐘畫眉毛的女生，真的很想對她說：其實一樣醜啊對此引來陳沂回覆，掀起兩派論戰。黃宥嘉認為在捷運上化妝的女生，那麼重視化妝為何不畫好在出門，「為什麼女人一定要在大庭廣眾之下做Before and After的示範？！不智！」對此，陳沂也自己臉書上分享看法，「」她談到日本電車上沒有規定不能化妝，但也不會有人化妝，因為日本人覺得這是很不禮貌的事情。針對黃宥嘉所說的，陳沂舉例「那在公眾場合也不要自拍，因為很多人不管怎麼拍也都還是醜啊！」一針見血的言論，引起網友烈討論。黃宥嘉又再度發了一篇文，強調」，黃宥嘉也回覆該網友，「一會兒要國際認可台灣。台灣好棒棒。一會兒又堅持做一些國際不認可的行為。