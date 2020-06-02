萬芳重返小巨蛋　談唱會搶先寵粉

▲萬芳的小巨蛋演唱會，移到2021年舉辦。（圖／何樂音樂提供）

萬芳原訂於今年

6月13

號二度攻蛋，在台北小巨蛋舉辦「萬芳

30你的30

＿你今天有沒有來」演唱會，可惜因新冠肺炎疫情而宣告延期，經過評估、申請後，主辦單位聯成娛樂在今（2）日正式公布演唱會新的開唱日子，確定將在明年

2021年6月12

日重返台北小巨蛋演出。

演唱會延期讓萬芳多出許多生活的時間，她在臉書上分享她上了許多課、和家人朋友有更多的相聚以及更深的交談，偶爾說走就走去爬山看海，也持續進行新專輯製作和新歌MV

拍攝，她表示：「緩下來給自己一些消化的留白。」

▲萬芳談近期生活。（圖／何樂音樂提供）

2020年對於萬芳本身與樂迷都是非常重要的時刻，是她出道邁入

30周年的新里程。雖然這回無法面對面與大家相聚，但寵愛粉絲的萬芳幾經思考，更與團隊反覆開會討論，精心安排特別企畫，決定換一個方式相約樂迷，請大家在

6月13日晚上8:30

在線上直播相見，在這段緊繃的日子萬芳不忘幽自己一默：「原本相約小巨蛋有票才能來，今天

只要打開LINE MUSIC

誰都可以來！」

此外，已購買「萬芳

30你的30

＿你今天有沒有來」演唱會門票的粉絲，