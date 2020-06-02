萬芳重返小巨蛋　談唱會搶先寵粉

萬芳原訂於今年6月13號二度攻蛋，在台北小巨蛋舉辦「萬芳30你的30＿你今天有沒有來」演唱會，可惜因新冠肺炎疫情而宣告延期，經過評估、申請後，主辦單位聯成娛樂在今（2）日正式公布演唱會新的開唱日子，確定將在明年2021年6月12日重返台北小巨蛋演出。
演唱會延期讓萬芳多出許多生活的時間，她在臉書上分享她上了許多課、和家人朋友有更多的相聚以及更深的交談，偶爾說走就走去爬山看海，也持續進行新專輯製作和新歌MV拍攝，她表示：「緩下來給自己一些消化的留白。」
2020年對於萬芳本身與樂迷都是非常重要的時刻，是她出道邁入30周年的新里程。雖然這回無法面對面與大家相聚，但寵愛粉絲的萬芳幾經思考，更與團隊反覆開會討論，精心安排特別企畫，決定換一個方式相約樂迷，請大家在6月13日晚上8:30在線上直播相見，在這段緊繃的日子萬芳不忘幽自己一默：「原本相約小巨蛋有票才能來，今天只要打開LINE MUSIC誰都可以來！」
此外，已購買「萬芳30你的30＿你今天有沒有來」演唱會門票的粉絲，可保留原票券、原座位在2021年的演唱會入場，至於無法參與的購票粉絲，也會公布相關退票辦法，詳情請洽聯成娛樂。
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