夫指控刷卡豪奢　何如芸再發聲提4點反擊：情何以堪

何如芸日前驚爆與結婚16年的

花蓮美侖飯店董事

王敏錡鬧婚變，兩人已4度離婚調解仍無果，何如芸更指控王敏錡婚後不忠，而今（3）日王敏錡再度發出聲明，也公開了兩人離婚的主因，聲明中還強調

何如芸的言論已經污衊了家人名譽。

何如芸曾聲淚俱下控訴老公對她家暴，王敏錡在聲明中澄清：「

完全悖離事實，無中生有。

」至於兩人離婚的主因，則是

因為何如芸驚人的消費習慣。而在

王敏錡的聲明發出後，《NOWnews今日新聞》傳訊何如芸的經紀人詢問此事，對方表示今天非常忙碌，「看到聲明後，已經通知如芸了。」也透露，何如芸知道消息後正在與律師商討回應，似乎對於此事非常無奈。

而在晚上8點多，何如芸透過律師在臉書發表聲明，

聲明中提到關於家暴的部分，「

王先生在聲明稿中指述何小姐是自行滑倒，但王先生在法院訴狀中已自承當日有推擠拉扯，有醫院就診紀錄可查，並有醫生及朋友可得為證。」針對

王敏錡所說的離婚原因，是因為何如芸驚人的消費習慣，聲明中表示，「

王先生提供妻子附卡消費，供其作為全家包括孩子家用，其中或因王先生高社經地位，何小姐身為其配偶，有其無法避免之社交需求，以維護集團形象。但所謂一棟豪宅的消費，顯然言過其實。」何如芸更痛心地透露：「婚姻中王先生餽贈生日、結婚紀念日禮物，當時的心意和維護，如今反目成為尖銳的指責，情何以堪？」

▲何如芸再發聲明反擊王敏錡的指控。（圖／翻攝何如芸臉書）

▲何如芸指控丈夫家暴，對方發聲明駁斥。（圖／翻攝何如芸臉書）

此外，

王敏錡透過律師說明今天發聲明的原因，認為離婚是家務事，希望公眾資源留給更需要報導的世界大事，「

不願意因為私人恩怨造成社會輿論沸沸揚揚，這一次真的是忍無可忍，遭受人身攻擊，不得不出來回應，保護家人。」而

▲何如芸（左一）、 王敏錡（右二）鬧婚變 。（圖／何如芸臉書）

何如芸完整聲明如下：

聲明稿

謹代聲明如後：

一、關於家庭暴力乙節，王先生在聲明稿中指述何小姐是自行滑倒，但王先生在法院訴狀中已自承當日有推擠拉扯，有醫院就診紀錄可查，並有醫生及朋友可得為證，何小姐因孩子年幼為求家庭完整故而隱忍未對外求助。

二、雙方結婚十七年，何小姐結婚並育有子女後，專心照顧子女並離開演藝事業，而為全職家庭主婦。王先生提供妻子附卡消費，供其作為全家包括孩子家用，其中或因王先生高社經地位，何小姐身為其配偶，有其無法避免之社交需求，以維護集團形象。但所謂一棟豪宅的消費，顯然言過其實。王先生更未另外給予每月六位數零用金，有存摺為證。

此外，婚姻中王先生餽贈生日、結婚紀念日禮物，當時的心意和維護，如今反目成為尖銳的指責，情何以堪？實則，何小姐與王先生溝通離婚時，王先生未經告知隨即停卡，並要求何小姐遷出原住所地，並遭到換鎖，使其無法返家。

三、關於王先生將何小姐位於淡水之房屋貸款，至今未予償還乙節；96年間王先生告知何小姐有資金周轉需求，請何小姐提供權狀等配合貸款，98年再次要求以該房屋融資，並宣稱翌年返還，但毫無音訊，使居住在內之何小姐父母惴惴不安。至於王先生所稱泰國SPA產品，此為王先生開設宜佳國際有限公司代理產品，當時王先生要求以何小姐為名義負責人，以其知名度作為商業行銷，但實際經營者自始至終為王先生，且持股仍至少高達86%，此有經濟部商業登記公示資料可查詢。如今卻推諉為何小姐經營不善，顯非事實，誠令人遺憾。

四、另關於外遇乙事，除王先生親自書寫的書面資料可查外，另何小姐將以侵害配偶權以為救濟，不再多言。

何如芸

賴芳玉律師

2020.06.03

對於何如芸晚間的聲明，王敏錡的律師回應，「我們聲明稿已經說得很清楚，不實的言論就不想理會，證據會說話，讓法院來判定。」