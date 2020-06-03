武漢粉絲手寫信談近況　女星不捨痛哭

丁噹從新詮釋師兄五月天的歌曲《天使》，邀請原作曲人五月天怪獸擔綱製作人，打造滿懷堅定力量的《天使》，唱出愛與力量重生的明亮希望，希望透過溫暖的旋律、真摯的嗓音來撫慰人心。

2020

年初，全世界歷經毫無預期的新冠疫情衝擊，因為勇赴前線的醫護者及第一線工作人員的辛勞，和無私守護著他們的家人的陪伴，在眾人的努力下，逐步走出陰霾迎接曙光，丁噹說：「記得每次出遠門工作，媽媽總是會跟我說：如果累了，隨時回家！」家人總是像天使般，不論在外面遇到什麼挫折，家人都會給予最大的支持，當初就是這樣的信念，讓丁噹想翻唱《天使》，獻給身邊每一位天使。

▲丁噹重新詮釋歌曲〈天使〉。（圖／相信音樂提供）

暖心詮釋的歌曲，感動許多人，有網友說：「我人在英國，作為前線人員每天戰戰兢兢面對病患，有誰不怕被感染？我聽了後有被治癒的感覺。」還有來自武漢歌迷寫了滿滿二頁的信給丁噹，分享她的故事，令丁噹不捨落淚，歌迷透露因為身體不是很好，想要換工作調理身體，但在轉職後遇到了疫情爆發，工作變得不順遂，在這段低潮期，是丁噹的歌曲和居家日記直播，帶給她力量，丁噹說：「我們就像親人一樣，彼此之間相互鼓勵、彼此安慰，我覺得那種力量是非常強大的。」