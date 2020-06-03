阿Ben改裝愛車「輪胎變更薄」　高速公路爆胎打滑

▲主持人蘇宗怡邀請阿Ben上節目。（圖／TVBS）

▲阿Ben相當愛車。（圖／TVBS）

本周TVBS《地球黃金線》討論外匯車主題，主持人蘇宗怡邀請對外匯車情有獨鍾的藝人阿Ben分享自己的經驗談。阿Ben透露婚前開車很衝，「可能看到黃燈，油門就會踩一下，覺得我相信我的車，人車合一就可以過得了。」但自從當爸後，車上多了小朋友，他已不再貪圖一時快感，只要看到閃黃燈，就會慢慢踩剎車，左轉過彎也會乖乖減速，一切只為家人安全。阿Ben回憶高速公路的驚險瞬間，是之前在中南部拍戲收工北上，卻因睡眠不足沒注意輪胎使用狀況導致爆胎打滑。他解釋，那台車因改裝而讓輪胎變得更薄，沒想到不小心開到反光路面標記上，加上輪胎已使用到一個程度，所以其中一個輪胎瞬間爆胎，他心有餘悸地說：「好險當時是凌晨，後面沒有車。」從那次之後不用等警示燈亮，阿Ben只要感覺輪胎沒氣就會覺得緊張。每2個月，車子輪胎也會前後對調一次，他強調：「只要開車回南部，我就會回原廠做一次整體保養，才不會開車開得心慌慌。」身為3寶爸，阿Ben開車最崩潰時刻無非是過年回南部，他笑說：「3個小孩一直吵，開下去高雄這段時間是很煎熬的。」尤其碰上塞車，長達6小時的車程，老婆徐小可就會想辦法跟小孩玩互動遊戲，藉此轉移孩子注意力。不過阿Ben無奈說：「有時他們玩起遊戲反而變得更吵！」此時他就會選擇將喜歡聽的音樂放大聲一點，沉醉在自己世界。他還建議長程車上就要先備好零食，「不要嫌車上髒，寧願讓他們在車上乖乖吃東西，餵飽他們，血糖升高他們就會想睡覺了。」