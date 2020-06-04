台片浪潮一波波　《親愛的房客》《怪胎》北影搶先看

作為台灣電影的主場，台北電影節是國片首映的最佳起跑點，而「2020台北電影節」更祭出多部超狂台片，包括導演鄭有傑溫情新作《親愛的房客》、亞洲首部全iPhone拍攝電影《怪胎》、同志純愛片《刻在你心底的名字》、活屍肆虐的《逃出立法院》以及《哈囉少女》、《迷走廣州》、《男人與他的海》等，影迷通通可以在台北電影節搶先看到。

《親愛的房客》由實力派男星莫子儀，在片中飾演神祕房客，照顧「國民阿嬤」陳淑芳飾演的房東婆婆，又收養她9歲孫子，看似過度踩線的行徑，單純是他思念已逝愛人的方式。「沒有血緣的人，只要有情感就能成為家人」，宛如是枝裕和

《小偷家族》

的家庭詩篇，而莫子儀與陳淑芳的動人演技，亦雙雙入圍今年台北電影獎最佳男主角獎、最佳女配角獎。

▲《親愛的房客》塑造一個非普通家庭。（圖／台北電影節）

《怪胎》開拍以來便話題不斷，金獎CP林柏宏、謝欣穎首度合作，兩人飾演患有嚴重潔癖的強迫症邊緣人，原以為自己是孤獨的存在，一次意外相遇，他們逐漸走進彼此生命，但一塵不染的愛情，隨著時間，還能維持原本的樣貌嗎？創新的鏡頭語言，闡述出愛情的承諾與偏執。

至於衝擊觀眾感官的《逃出立法院》，大膽以活屍病毒蔓延立法院為背景，看來荒謬滑稽，核心卻直指政治議題、衝撞體制與人性，全片「血量」爆棚。宛如校園宮鬥劇的《哈囉少女》，犀利刻畫校園內常見的同儕霸凌議題，也呈現網路社群作為幫兇的現狀。

▲《逃出立法院》將立法院變活屍戰場。（圖／台北電影節）

「2020台北電影節」將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦。