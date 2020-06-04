女兒久病未癒激父愛　小馬打造副業第二春

育有一女希米、家庭幸福美滿的小馬（倪子鈞），去年底在發行個人首張同名專輯後，正式重啟他歌唱事業的契機，把妻女當作是後盾的他也因此激發出不少創作靈感。前陣子因為女兒感冒久病未癒，加上新冠狀病毒疫情，基於擔心女兒身體健康的他激起想要保護女兒的父愛心，開始找尋坊間能夠增強抵抗力的食品想要為家人增強免疫力，結果意外讓他與某知名保健品牌結緣，研發出新產品。
因為疫情意外晉升為生機產品創業家的小馬笑說：「女兒真的是我的靈感繆思，讓我激發父愛生了一個軍隊來保護她！」靠著這個保健飲品不但讓小馬多了生機產品創業家的身份，更成為超級業務員開創事業第二春，小馬表示除了謝謝女兒，更要感謝他的合作夥伴、也台灣工業設計教父謝榮雅的信任及支持。
最近除了把自己的第二春事業經營的有聲有色外，身兼電台主持人的小馬，也因為透過主持認識了很多年輕一輩的音樂人如婁峻碩、李浩瑋等歌手，對音樂仍抱有夢想的他計畫在今年下半年推出單曲，也打算跟這些年輕音樂人合作、跟他們邀約寫歌。
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