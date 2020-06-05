羅雲熙英雄救美撩功大開　與女星浪漫相擁泡溫泉

古裝武俠劇《月上重火》，由羅雲熙、陳鈺琪、鄒廷威及田依桐領銜主演，羅雲熙因爸爸舞蹈出身，自小開始芭蕾舞蹈訓練，練就絕佳古典氣質，此戲出場俊俏容顏令人難忘，詮釋瀟灑樣貌渾然天成讓觀眾盛讚：「自帶仙氣」。除了武打外也不乏甜蜜戲，羅雲熙英雄救美陳鈺琪後撩功大開，幫她擋酒、擦額頭，陳鈺琪還見羅雲熙療傷心疼，悄悄步入溫泉背後擁抱，網友直呼「甜到心坎裡。」



▲兩人除了武打外也有甜蜜戲。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 拍攝武打戲，羅雲熙覺得自己像神仙一樣在空中飛來飛去相當過癮，雖然吊鋼絲不舒服但飛翔的感覺很快樂，拍攝後還稱自己「簡直就是天才。」陳鈺琪則對高台武打比試印象深刻：「有場和夏輕眉對打，兩人要在高台上面轉圈，旁邊因鏡頭關係沒有任何的海綿墊，現在想起還有點怕。」



▲陳鈺琪（左）與羅雲熙相擁泡溫泉。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 羅雲熙劇中飾演性格瀟灑的上官透，他表示：「此部戲和陳鈺琪有滿多撒糖，會讓觀眾小羞澀，享受撒糖時還會期待再多給一點。」被問及撩功羅雲熙表示：「因為上官透的言行舉止可能都會讓女孩子覺得不好意思，是人物與生俱來的氣質。又覺得重雪芝和以前見過的女孩子不太一樣，和她接觸無形當中散發賀爾蒙、魅力，產生化學反應。」羅雲熙透露過去對於拍戲會沒有自信，此次拍攝後他表示：「以前會擔心自己能力不足，為自己打氣還是會緊張，現在調適自己著重如何更準確地把人物表現出來，詮釋好就會自然有成長與信心。」《月上重火》每週四至週日晚上八點於愛奇藝台灣站全網獨播。



▲羅雲熙發揮撩功。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



