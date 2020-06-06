曾珮瑜如「公車萍」翻版　感謝導演逼出她罵人潛能

曾珮瑜日前上「E!Studio藝鏡到底」節目接受主持人鄭偉柏專訪，近期演活戲劇《做工的人》地方媽媽「美鳳」曾珮瑜，一進門就烙台語碎念：「不知道他有沒有好好去工作！」完全一秒「美鳳」上身，劇中她的台語快嘴罵功了得令人印象深刻。
曾珮瑜回憶接到角色過程，有天，她的朋友傳試鏡消息給她：「妳不是會講台語！」當時她覺得好玩，就在試鏡消息的po文下留言自薦「我！」沒想到最後就順利與導演碰面並接下角色，她笑說：「應該要感謝這位做美術的朋友，要請她吃飯。」而曾珮瑜「輪轉」的台語與她留學加拿大形象反差超大，她透露，台語來自媽媽嚴格訓練，小時候媽媽規定她回到家就必須講台語，常唸她：「妳在學校已經講國語一整天了，回家要說台語！」曾珮瑜和媽媽講話時也會自動切換成台語模式，有次她在朋友車上接到媽媽電話，直喊：「安怎（怎樣）？」反差超大，讓全車哄堂大笑。
曾珮瑜劇中經常連珠炮痛罵老公李銘順，她笑說：「我爸媽蠻會吵架，而且我媽吵架的架勢蠻威，『美鳳』有一些是取材自我媽。」主持人鄭偉柏笑說：「感謝曾媽媽，讓戲迷感受到活靈活現的『美鳳』。」曾珮瑜的「美鳳」一角雖然戲份較少，卻是關鍵角色、存在感很高，一場她霹哩啪啦狂罵李銘順把中獎發票弄不見的戲，她事後看播出時都驚訝自己的演出直喊「哇，在演這個角色之前，我也不知道可以把這個角色做到這樣，感謝鄭芬芬導演，每拍一次，她都對我說要再講快一點！」逼出曾珮瑜的罵人潛能。曾珮瑜形容辛苦的美鳳：「她對生活的不安全感、恐慌造成的憤怒，我真的沒辦法想像我是美鳳，所以就只能喝一杯了！」
曾珮瑜劇中詮釋夫妻間的相愛相殺，現實中的她透露自己需要空間、喜歡獨處，很怕黏人的對象，尚未走進婚姻關係的她表示：「這世界上有這麼多人，要認真找到跟我很合、很懂我的人真的超級難，人有時候到一定年紀，不想再經歷心靈上折磨的感覺，一加一沒有大於二，不如我一個人比較自在。」展現成熟感情觀。
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