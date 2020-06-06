《藝術很有事》探討反送中　直擊香港「民間版國歌」內幕

公視藝術節目《藝術很有事》全新第3季內容從台灣放眼國際，本周六聚焦香港，在公視頻道播出「榮光燦爛」集次，探討在香港爆發大規模的反送中運動時，《願榮光歸香港》這首歌如何出現，並在民間匯聚巨大的能量，成為許多香港民眾心目中的「國歌」。



▲《願榮光歸香港》MV畫面。（圖／公視） 「榮光燦爛」從《願榮光歸香港》這首歌的創作出發，深究與之相關的短片製作，及遍地開花的聚唱和快閃演奏，拍攝到許多關鍵人物和事件，是相當磅礡完整的紀錄，其中最重要的人物之一就是歌曲的主創者「T」，他談及在大規模遊行開始時，便很想寫一首節奏強又可以大合唱的歌，於是他以偏向古典音樂的寫法譜曲，就像是「在行進似的」，此外他寫完詞的初稿後、放上網路討論區，納入了其他人的建議，在歌曲中放入「光復香港，時代革命」的句子。



▲香港反送中運動鬧上國際新聞版面。（圖／公視） 在T完成詞曲之後，衍生了一個以新聞短片剪輯為音樂短片的原版MV，上傳後迅速突破百萬觀看。原版MV的剪接師「文字藝術絲」受訪時表示，自己不敢上戰場拼命，因此不斷尋找參與運動的方式，結果她加入團隊、製作短片，但在這過程中，她其實都沒跟歌曲的主創團隊見過面，「我們都只用Telegram（通訊軟體）做線上溝通。」以社運歌曲的角度來說，《願榮光歸香港》可說是史無前例地引起香港民眾的廣大共鳴，不但在各地有民眾聚唱，出現許多快閃演奏樂團，甚至還在國際間被翻譯為各種語言的版本。



