小8注重內在保養　「私密處除毛」痛到大叫

張允曦（小8）日前受邀成為益生菌代言人，因小8自然、大方、自信的魅力，受到廠商關注。平時忙著拍戲的小8，其實花很多時間在自己的內外在保養上，「女生平常很注意外在保養、美妝、穿搭，卻常常忘了最重要的私密處保養，我以前也不懂，去了紐約遊學才知道重要。」
這幾年小8更懂得愛自己，在生活中也會不斷設定目標挑戰自己，去年底開始，她給自己的新挑戰「吃素」，「我看了很多紀錄片，都在講吃素的好處，所以我也想要試試看，其實我非常喜歡吃炸雞，想到都會流口水的那種，但我現在吃海鮮小8素。」她曾因太想吃炸雞，收工後跑去買了一份炸雞餐想慰勞自己拍戲的辛勞，但才吃完就馬上反胃吐了出來，那時候她就知道自己的身體已經開始改變，「飲食習慣改變之後我真的精神更好，拍13、14個小時的戲也不會覺得想睡覺，我同時也進行間歇性斷食，每天只能吃8小時，只是每當早餐聞到工作人員香噴噴的豬排三明治，還是會覺得很厭世、很痛苦。」
幾年前去紐約遊學，在當地好友的介紹下小8才知道，不只要注意私密處的健康，「她」的美觀也很重要，她說，「我第一次私密處除毛就是在紐約，除完真的很清爽，從此之後我都會固定去除毛，讓私密處不會看起來雜草叢生。」不過超級怕痛的她也坦承「初體驗」讓她叫到一個不行，她說，「整間SPA裡都很安靜，只有我叫得跟生孩子一樣，幫我除毛的美國大姐更是笑到不行。」她坦言雖然現在沒有機會使用，但維持健康與美麗必須的，女孩們不要害羞，平時一定要好好照顧自己的私密處。
回憶過去某一檔戲拍攝時，小8曾被服裝師說：「所有女演員的衣服都改小，只有你要放大。」這句話讓她非常受傷，當時大概53公斤的她，變得很沒有自信，她說：「那時候連經紀公司都嫌我胖。」後來她去找了營養師，從吃開始改變，果然瘦了6公斤，雖然她現在也有54公斤，但因為這幾年積極重訓，體脂降低非常多，換來的都是肌肉的重量，人也變健康許多。