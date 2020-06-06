小8注重內在保養　「私密處除毛」痛到大叫

張允曦（小8）日前受邀成為益生菌代言人，因小8自然、大方、自信的魅力，受到廠商關注。平時忙著拍戲的小8，其實花很多時間在自己的內外在保養上，「女生平常很注意外在保養、美妝、穿搭，卻常常忘了最重要的私密處保養，我以前也不懂，去了紐約遊學才知道重要。」









▲小8代言洛神蔓越莓益生菌。（圖 / 日本味王提供） 這幾年小8更懂得愛自己，在生活中也會不斷設定目標挑戰自己，去年底開始，她給自己的新挑戰「吃素」，「我看了很多紀錄片，都在講吃素的好處，所以我也想要試試看，其實我非常喜歡吃炸雞，想到都會流口水的那種，但我現在吃海鮮小8素。」她曾因太想吃炸雞，收工後跑去買了一份炸雞餐想慰勞自己拍戲的辛勞，但才吃完就馬上反胃吐了出來，那時候她就知道自己的身體已經開始改變，「飲食習慣改變之後我真的精神更好，拍13、14個小時的戲也不會覺得想睡覺，我同時也進行間歇性斷食，每天只能吃8小時，只是每當早餐聞到工作人員香噴噴的豬排三明治，還是會覺得很厭世、很痛苦。」



▲小8注重私密處保養。（圖 / 日本味王提供）