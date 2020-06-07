徐佳瑩全場零觀眾飆唱　感性談昔日醫護同窗

線上音樂會在這段時間已成為撫慰人心的音樂聖品，昨（6）日晚，徐佳瑩舉辦「放聲去熱愛」超現場音樂會，這也是徐佳瑩首度嘗試台下零觀眾的線上音樂會，自己非常的期待，更特別選唱了多首經典歌曲，也再度詮釋於歌唱比賽《我是歌手》裡演出的曲目。

為了強調live感，徐佳瑩與世界巡迴演唱會原班人馬的樂手們，一起在台北松菸文創園區舉辦現場音樂會，她以歌曲《Love》、《傲嬌》和《大頭仔》揭開愉快周末夜的序曲，她登台之前表示自己很期待今晚，「演唱會對著無人的台下演出好像真的是第一次，看了很多歌手開了這樣的線上演唱會，我想我自己站在舞台上當下的感覺一定很特別，不管有沒有觀眾在台下，進入到音樂裡，我會被很多情緒和感動，還有節奏及律動填滿內心，這樣的感覺相信可以透過螢幕讓大家感受的到。」

▲徐佳瑩首次挑戰無觀眾的線上演唱會。（圖／ 騰訊音樂娛樂、TME live 提供）