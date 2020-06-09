女星孕「防疫寶寶」　演藝圈好友連線加持

近來受到疫情的影響，

Karencici

宅在家裡的時間變多，期間創作了多首新歌，她也笑說自己好像生了好幾胎「防疫寶寶」，其中新歌《

ihateyou1000

》，MV更是找來演藝圈好友跨刀演出

Karencici

表示雖然歌名叫做《

ihateyou1000

》，但其實是女生以可愛的方式在口是心非地和喜歡的男生撒嬌，完全是一首充滿粉紅泡泡的求愛歌曲。平時給人酷酷有個性形象的她，透露自己在談感情時是一個喜歡撒嬌的人：「我對另一半偶爾會露出小女孩的一面，講話的語氣會變得跟平常大家看到的樣子不同。」

▲Karencici外表酷帥，實則內心小女孩。（圖／華研國際提供）

《

ihateyou1000》歌曲

MV由Karencici力邀在、演藝圈的好友們一起隔空跨刀演出，包括孫盛希、鼓鼓、陳零九、婁峻碩

、ØZI、

Vinida以及莫莉，以視訊的方式一起「連線耍廢」。每位藝人都提供了自己宅在家的私下面貌，在視訊鏡頭裡和寵物玩耍、打電動玩手遊、化妝聊天等。