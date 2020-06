網紅拍片巧遇SJ　K.R.Y.「善良助攻」影片破百萬瀏覽

▲SJ-K.R.Y.接受網紅訪問。(圖/진용진YouTube)

▲SJ-K.R.Y.發新專輯。(圖/avex taiwan)

韓團SUPER JUNIOR小分隊SJ-K.R.Y.成軍14年以來,首度在韓國發行實體專輯《我們的青澀季節(When We Were Us)》,推出後橫掃29國iTunes專輯排行榜冠軍,銀赫、東海見到成員成績亮眼,立即發文祝賀。SJ-K.R.Y.也製作《SJ returns》節目番外篇《[K.R.Y. Returns] 1st STORY》,將專輯製作的過程一一公開。圭賢、厲旭、藝聲組成的SJ-K.R.Y.雖然出道14年,但三人都不記得以分隊名義站上第一個舞台的記憶,也因從未在韓國進行正式活動,厲旭就說大眾應該不知道有SJ-K.R.Y.的存在,經紀人也同意附和。厲旭還表示,他從小就想當抒情歌手,卻在因緣際會下成為唱跳偶像,小分隊意外實現他的夢想。三人在「SM娛樂」公司巧遇擁有百萬訂閱的YouTuber「JINYONGJIN」拍攝,面對突如其來的訪談邀約,他們爽快答應受訪,現場也清唱一段新歌為即將發行的新專輯做宣傳,該影片公開不到一天便突破百萬觀看,網友留下「SJ真的是太善良了」、「欣然接受預料外的採訪,真是感激」等留言,意外引起討論。《我們的青澀季節(When We Were Us)》已在台數位發行,台灣唱片公司正在尋找代言大使,有機會獲得成員簽名專輯,詳情請至愛貝克思臉書查詢。