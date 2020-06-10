名家論壇》鳴影品／張娜拉的夫婦世界　抓猴兼對付富太太

▲韓劇《VIP》。（圖／八大提供）

▲張娜拉（左二）和李相侖（佐一）是夫妻也是同事。（圖／八大提供）

▲張娜拉（左）戲中與老公李相侖爆發婚姻危機。（圖／八大提供）

▲張娜拉抓包老公出軌。（圖／八大提供）

▲張娜拉劇中展現收放自如的演技。（圖／八大提供）

▲《VIP》除了探討人的善性與惡性，也丟出難以抉擇的人生選擇題。（圖／八大提供）

如果《夫婦的世界》讓你看得過癮但覺得還不夠，這部剛在八大電視推出的韓劇《VIP》或許能讓你再次滿足勾心鬥角逮小三的快感。但比較不同的是，這部不像《夫婦的世界》那樣單刀直入且狠傷奪魂滿是殺戮味；張娜拉飾演的女主角更貼近一般職場女人在遭逢婚姻危機時的反應，從猜忌、惶恐、崩潰最終步步怒刺；全劇圍繞著頂級貴客VIP世界，對比夫妻世界的真假偽裝。李相侖和張娜拉這對夫妻任職於首爾高級百貨公司裡接待頂級VIP的專責小組。故事開場，先帶你一探那些上流社會的浮華姿態。第一個案例是權貴富太太準備出監，她當初不慎沾毒被逮時打赤腳太丟臉，所以要求小組在她晚間6點出監時，能穿上指定那雙最新款的豪奢高跟鞋，讓媒體拍到她走出去的風光。問題是，那鞋韓國還沒進，小組一方面向鄰近的日本調貨立刻空運，另一面由張娜拉找上其律師各穿上它牌近似的各款新鞋進到監所內讓貴婦挑選替換，結果當然沒那麼順利。《VIP》開頭的新鮮獵奇，讓觀眾窺見此小組戰戰兢兢張羅貴婦們到百貨專屬頂級VIP空間，獨享沙發上看模特兒展示新品並挑貨；偶爾還假扮客人去巡店，在那類VIP會員活動日，受邀的VIP可帶1人同行，某些服務員總大小眼以外表打量而誤判「貴客」或「友人」出紕漏；當然也有秘書職員假扮千金VIP。諸如此類一樁樁孰真孰假的知人知面不知心，那些眼下包裝表相不見得就是真實的揭穿過程，貼切地對比出男主角外遇秘密漸漸浮出。浮華世界裡的虛實偽裝，彷彿夫妻間出軌後的爾虞我詐。張娜拉突然收到莫名來源的簡訊：「妳老公的小三在你們組裡。」小小的一組人，僅只3位女性成員就是活生生的嫌疑人，在她日常辦公室眼前。小三偵查行動就此展開。老公李相侖身為組長，張娜拉是次長；3位女同事中，其1是李清娥飾演跟她最交好常談心的中階女科長，工作表現強勢優異，一度是張娜拉的競爭對手；其2是郭善英扮演一心想升職卻身兼2幼兒的媽，她老公常把育兒和家務事丟給她阻撓她推進事業，她被逼急了動念要離開老公；其3是表藝珍飾演突然從試吃部被空降調進此小組的內向小女生，她被謠傳因和公司的更高層不倫才高升，前段甚至有一幕她進入該中年高層的飯店房內私會。煙硝味在第2集就已經飄散。跟多數偷情劇一樣，主角每回一有電話響起，無論工作或他事，都一定要離開另一半面前才能講。張娜拉因而也很快在第2集便開口質問老公：「你是不是出軌了？」當然沒得到正面回應。於是接連出現看手機、搶接電話、追車跟蹤等狗血式抓猴法，可是答案才沒那麼容易揭曉。這種戲就要讓你慢慢猜慢慢虐。也如同故事編寫的VIP奢華戰場那般真假難辨，張娜拉數度迷惑在不同對象裡，誰才是真的小三？1個小裂痕不去縫補總有一天將變成挽不回的大撕裂。人在出現分手危機時，一念選擇轉身，腦海總又會穿插兩人當初美好回憶。老公終於坦白了在很久以前僅有一次意外出軌，且非她認識的人，「再給我一次機會，我不能失去妳。」這種制式脫罪的套路，在狠劈小三的戰役裡千萬別輕信，念舊情是致命傷。偏偏她一度選擇相信，要老公絕口不再提就好，其實就像收進抽屜，假裝視而不見卻終究變成惡夢。描述至此還都只是開頭，接下來，張娜拉會不斷發現蛛絲馬跡，但遁線暗查又發現可能是誤判，交織纏鬥中，另外3個女角色的哀傷背景也各自被解剖，無論是職場困境、家庭難題，甚或不可告人的秘密，她們都有人性暗傷。這讓辦公室變得像茶壺裡的風暴，暗潮洶湧，隨時沸騰爆裂。兼具人氣與演技的張娜拉，面對惡霸頂級VIP的指責，她可以代替下屬下跪求全，但面對老公出軌卻不可能是哀求；每回她以為將揭開暗通款曲之前的掙扎，每回又發現並非自己所想的癱垮，表演收放自如，以全劇核心靈魂操弄觀眾情緒。魅力男星李相侖相對穩定內斂地製造角色神秘，他再度憑本劇《VIP》獲得「SBS演技大獎男子優秀演技獎」；李清娥同時獲最佳女配角。另外，曾演出《金秘書為何那樣》的28歲表藝珍在此劇最初飽受公司不倫流言攻擊，在VIP小組裡遭打磨訓練考驗對付，她從看似單純女孩，天真詢問暴發戶貴婦：「為什麼一定要變成像上流層級的人？」到後來角色轉變勢態大，以此劇拿下「女子最佳角色獎」，整體演技頗受肯定。無論是正宮追緝小三的攻防戰術，或上流世界VIP的姿態獵奇，其實《VIP》一幕幕揭露的不僅僅是全然的善或惡，而都是一道道面對抉擇考驗的人性難題。該劇正在八大戲劇台（41台）每周一至五晚間11時雙語播出。●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。