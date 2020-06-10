松嶋菜菜子與反町隆史　「分開各自強大」合體天下無敵

「日劇女王」松嶋菜菜子與「麻辣教師」反町隆史結婚20年，育有2女，近來被媒體拍到合體現身女兒的學校運動會，兩人戴著墨鏡、穿著素淨，卻難掩明星氣場。





事後，根據其他家長向媒體透露，松嶋菜菜子和反町隆史雖然貴為名人，卻很積極參與學校事務，對女兒們的表現從不置身事外，「和他們平常給人的高冷印象差很多。」



▲反町隆史和松嶋菜菜子結婚20年。（圖／クゥVTuber 推特） 說到日本演藝圈最有名的恩愛夫妻檔，幾乎一半以上的人都會回答木村拓哉與工藤靜香，不過，根據筆者定居日本的朋友表示，反町隆史與松嶋菜菜子夫婦，他們受討論的程度也不遑多讓。





為何會如此引人矚目？在於這對夫妻一路走來雖然低調，但在作品宣傳期，他們卻也不避諱去談論家庭；面對週刊偷拍，他們不會大動作表示反感，拍就拍吧；至於負面報導，他們從來不出面回應，認真過他們的生活。





這般「若隱若現」的神秘感，反而更加深大家對他們的好奇，包括筆者。





然而，當翻閱松嶋菜菜子與反町隆史的婚姻故事後，筆者確實發現，他們的婚姻狀態在日本演藝圈裡實屬罕見，即是：松嶋菜菜子並沒有因為結婚之後，就完全放棄自己的演藝事業。





根據筆者盤查，不少日本女星在結婚後，幾乎是淡出圈外，不然就是要等到離婚之後才重返影劇圈，舉凡工藤靜香、常盤貴子、山口百惠、崛北真希、竹內結子等等⋯。





儘管萬事無絕對，可不得不說在日本，「女星婚後引退」的比例的確高了些。





倒是松嶋菜菜子，她在結婚後運勢大開，《大和拜金女》、《家政婦女王》一部部拍，被冠上「日劇女王」美名，反觀丈夫反町隆史，其後續作品的知名度遠不及太太。





於是，筆者時常會見到日本媒體總不厭其煩地比較夫妻倆的經濟水平，並給予「女尊男卑」的評價，《週刊文春》或是《週刊實話》更屢次揣測，正因松嶋菜菜子名氣大，反町隆史才會產生失落、對妻子不滿。





但是，真的是這樣嗎？





松嶋菜菜子曾接受訪問，聊起如何平衡家庭跟事業，她直言：「關於『平衡』這件事情，我一直在努力，非常花心思，可是若沒有另一半的幫忙，我真的做不到。」





關於家庭的定義，松嶋菜菜子認為「分工」很重要，「每一個家庭成員都要有他們想做、該做的位置，大家相互尊重，然後互相幫忙。」





當經濟重擔都落在松嶋菜菜子頭上時，反町隆史就是擔當家庭煮夫的角色。





大多數時間，反町隆史都是早睡早起，送女兒上學、到市場買菜、打掃家裡。忙完家務後，他會跑去垂釣，一邊釣魚，一邊等著女兒放學，父女倆結伴回家。





松嶋菜菜子更言，反町隆史知道她愛演戲，也是他鼓勵自己不要放棄，別因為結婚就停止腳步，她才會繼續堅持，「我喜歡他對我不說謊，坦率表達想法，而且表裡如一，當然他對演戲的執著和我很像。」她還承認自己很幸運，能遇到體貼的另一半。





當然，反町隆史也不是沒工作，他仍舊持續在拍戲，其主演日劇《相棒》在日本的收視率也不錯，而在他工作忙碌的時候，松嶋菜菜子則會自動接手家務，甚至安排女兒們的學習進度表。





一切自然而然，簡單來說就是：誰有空，誰來做。松嶋菜菜子與反町隆史的關係，呈現出來的就是兩個字，互相。





「婚姻裡頭最重要的就是平衡」，這也是松嶋菜菜子說過的話，哪怕婚姻註定是一個權力關係，他們也會根據狀況不同做出調整，今天誰傾斜了，另一方就拉回來，反之亦然。





可是我們都清楚，在關係裡頭要掌握「平衡」，不能只有一方去做，所以回推上面的提問：反町隆史真的不滿太太嗎？





筆者相信，反町隆史或許有過失落感吧，但主因比較像是憂心繼《GTO麻辣教師》之後沒有代表作，絕對不會是「不滿太太成就比自己高」，否則他大可以阻止太太拍戲，又或是乾脆擺爛不做家事，迫使太太只好放棄事業、回歸家庭。





但他沒有，他放手讓太太去飛翔，也照樣拍他自己的戲，空閒時候心甘情願替家庭付出。如果真的不滿妻子，他不會願意去學習「平衡」這件事，畢竟平衡的學問，說起來容易，做起來真難，更何況反町隆史做了20年，甚至一輩子。





美好的婚姻關係，是一種互相，是一種：我們分開各自牛逼，合體天下無敵。



