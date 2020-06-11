有一種拚命　叫做敖犬的「抖音」

對於「拍抖音」這件事情，大家有什麼看法？





觀察名人們對抖音的評價，幾乎是「貶多於褒」，網紅鍾明軒曾言，拍抖音是沒營養的行為；知名藝人小S也說，她不喜歡女兒拍抖音。連筆者也曾經認為，把時間花在拍抖音上頭，對人生根本沒幫助。





直到那一天，我看了敖犬的臉書，他完全顛覆了我對「拍抖音」這件事情的想法。



▲敖犬（右下）是棒棒堂男孩出道。（圖／敖犬微博）

先簡單說一下敖犬的故事，相信眾人對他的印象，大抵是14年前的節目《模范棒棒堂》，以及之後延伸出的偶像團體「LOLLIPOP棒棒糖」、「Lollipop@F」。





節目中、團體裡，敖犬確實突出，他外型搶眼，跳舞好看，又會創作，演戲也不差，不少人都很看好他的未來。





但我們知道，敖犬後來深陷合約糾紛，屢次被經紀公司爆出耍大牌、和團員不合等新聞，前經紀人甚至直指他「忘恩負義」。儘管上述傳聞都未經證實，卻足以將敖犬打入谷底，讓他被封殺，在台灣接不到工作。



▲敖犬拍武打戲親力親為。（圖／敖犬微博）

歷經官司糾紛，敖犬前往對岸發展，加盟知名經紀公司「樂華娛樂」，陸續拍了9部戲劇跟電影，不過作品多數是「待播中」，意思就是：即便戲拍完了，但什麼時候上映，都需要等，等多長時間？大家都不曉得。





等呀等，他2018年拍攝的電影《定海神針》終於在近日上映，目前騰訊累計4千萬播放量，成績不俗，片中他飾演孫悟空，打戲行雲流水、演技古靈精怪，表現令人驚艷，讓人開始期待他之後的8部作品。





從爆發合約問題到赴陸發展，整整6年低潮，敖犬的生活大多是在「等待」裡度過，他在幹嘛呢？





滑開敖犬的社群網站，筆者從他合約爆發問題的2015年起開始觀察，竟然發現一件驚人的事：這個人，他絲毫沒閒著耶，哪怕不曉得下一個機會在哪裡，他從未想過放棄。



▲敖犬趁著低潮期自學DJ。（圖／敖犬微博）

他跑去學習DJ，偶爾放上自己刷DJ盤的影片，甚至學到已經能跑去大型Party上刷盤；他積極運動健身，保持良好體態，之後到對岸拍戲，武打全由他自己來；他自學寫劇本，跑去找瞿友寧導演請教，後來自認準備不夠，於是暫停計劃，卻也因此對當導演產生興趣。





至於日常該做的練唱、練舞、上表演課，敖犬也是從未間斷，「我想讓我自己知道，我還活著。我不想早上醒來又是沒有工作的一天。」





做了上述這麼多事，我們大概都以為，敖犬的時間已經不夠用了吧？不，他竟然還跑去拍抖音，甚至把抖音當成電影在拍。





為什麼筆者會這麼說呢？



▲敖犬每一支抖音影片都拍得非常用心。（圖／取自敖犬臉書）

抖音長度約莫1分鐘內，敖犬就是有本事在1分鐘裡塞入各種劇情，今天拍槍戰片、明天拍愛情故事、後天拍恐怖片。他還惡搞過眾多韓國知名偶像團體的歌曲，將歌詞全部串接，變成小短劇。





近日他飛到上海準備復工，在當地隔離14天，每天拍抖音紀錄生活，全用「故事」的方式呈現，展現創意。





這些影片內容豐富，均是敖犬自己寫腳本、自己拍，自己剪。





看敖犬的抖音是件相當療癒的事情，除了見到他身體力行實踐自己的「導演欲」，筆者更有一種體悟：一花一世界，一草一天堂，當一個人願意把「努力」這個信念貫徹到底，任何一件小事情交給他，他都能賦予它強大的意義，將潛力發揮到最大。





現代人多半被資本主義的價值觀影響，容易短視近利，只會「選擇性努力」，挑選那些「明擺著會獲利」的事情做，至於其他「有待培養」、「有待開發」的潛力股，他們多半抱持著瞧不起、觀望態度。





還有一些人，他甚至沒有那種敏銳度，去辨識哪些人事物是潛力股、哪些則是「金玉其外，敗絮其中」的地雷股。（當然呀，因為你都花時間在看離你最近的利益，怎可能會去審度到長遠的未來？自然不會有敏銳度了）





簡單來說，不只對待人事物大小眼，就連「對待努力」這件事上，他們也是大小眼。





只不過，我們往往忽略了，當每個人都想「選擇性努力」的時候，這份努力反而不夠全面、破綻百出。





拿職場舉例，一個很厲害的主管，必定是屬下做的每一件事情他都清楚，即便任務都下放給屬下，但其實他自己都會做。





筆者有一個很尊敬的前輩，是知名雜誌總編輯，她光是寫稿、校稿就算了，連審合約、報價單、和外國書商要翻譯這些雜事，她都曉得怎麼做。





哪怕看似八竿子打不著的IT跟美編部門，縱使非她專業，她也願意虛心求教，徹底搞懂對方到底在幹嘛。





她對我說過一句話，「當一個好主管，你不用什麼都做，你也確實可以通通交給下屬做。但是，你一定都要全部做過、全部都要懂，底下的人才不會糊弄你。」





回到敖犬的故事，意思也是差不多。



▲敖犬每一支抖音影片都拍得非常用心。（圖／取自敖犬微博）

套一句《孫子兵法》的話：「無所不備，則無所不寡」，當你什麼都準備好了，你就不用害怕自己有任何弱點給敵人擊破。





然而，要達到無所不備、戰無不勝的前提，必然就是都得「傾盡全力」的努力，且事先別老想著要得到什麼回報，畢竟你要想的是：這些技能，到頭來都是掌握在你自己身上。





就像敖犬，縱使被打壓冷凍，處境身不由己，但他趁著那段時間好好積存實力，不只強化舊有的東西，也學習新的才藝。





「無恃其不來，恃吾有以待也。」





這句話還是出自《孫子兵法》，但非常適合送給敖犬，原文意思是：不要寄望於敵人會不會來，而要先讓自己有充分的準備，穩穩地等著他（敵人）來。





在這邊，筆者想把「敵人」改成「機會」，不要寄望機會能不能來，而是努力把自己準備好，等待它來。





甚至有時候，我們也可以自行開創機會，就像敖犬把抖音拍得出神入化一樣。



