《傀儡花》更名為《斯卡羅》　曹瑞原曝背後原因：有貶義

《斯卡羅》自去年8月於屏東主場景開鏡，歷經屏東、台南、新北、苗栗等地長達135天的拍攝，回憶起拍攝到殺青的過程，「蝶妹」温貞菱坦言至今仍不確定自己脫離角色與否，「蝶妹在劇中乘載如此巨大的悲歡離合，隱忍著自我情緒繼續挺著身子為他人努力，對我而言是個內心強大的女性。」被問及拍攝最困難的地方是什麼，她笑答：「好像沒有不困難的。」



▲温貞菱（右）飾演蝶妹。（圖 / 公視提供） 飾演美國領事「李仙得」的法比歐是第一次參與電視劇演出，他印象深刻跟導演第一次碰面時，就能感受到「曹導對這部戲的熱情」。在準備劇本時，他先看了李仙得的傳記，也考察了相關的背景資料，希望讓觀眾看到李仙得這角色的多面向。他也透露，在殺青後花了好幾個星期才完全脫離角色。



▲法比歐為角色做足功課。（圖 / 公視提供） 周厚安劇中以長髮蓄鬍造型演出英國洋行代理人「必麒麟」，他認為這個戲劇題材非常特殊，他表示：「因為我覺得它是在台灣，我印象裡面沒有過的一種戲，從最小的細節到最大的觀念，一個你不認識的台灣，一個你不認識的時代跟環境。」劇中為角色增重15公斤的黃健瑋，演出台灣總兵「劉明燈」，身形的改變讓他坦言私底下很不適應，黃健瑋笑稱：「這是我人生體重的巔峰，彎身穿襪子都會卡到肚子，只能安慰自己，至少不用忌口，感謝這部戲讓我體驗到如此『沈重』的時刻。



▲黃健瑋為戲增重15公斤。（圖 / 公視提供） 金獎導演曹瑞原繼《一把青》後，睽違三年半再次接下重擔，為了呈現150年前台灣首次簽署國際和平條約的故事，坦言這段旅程真的非常困難，曹瑞原表示：「一開始的時候內心很惶恐，我想不只是我，所有的工作人員，因為我們真的不知道當時150年前的台灣到底是一個什麼樣的生活氛圍，如果掌握不住那個時間的氛圍、時代的氛圍，做出來所有東西都是假的，都沒有靈魂。」



▲曹瑞原繼《一把青》再度拍攝歷史大劇。（圖 / 公視提供）

劇組在前期籌備以及拍攝期間，在與部落族人互動、學習的過程中，理解到族人對「傀儡」二字的感受。「傀儡」是以往對高屏地區原住民族的蔑稱，這兩個字背後的貶義，讓不少族人非常不舒服、深覺被冒犯。經原著小說家陳耀昌醫師同意，決定更改劇名，以彰顯原著小說希望傳達出台灣各族群之間「和解、共生」、「多元文化」及「多元史觀」的精神。經公視和曹瑞原導演廣邀各方建議全新劇名，由部落代表、相關人士從徵集而來的片名中討論選出5個備選劇名，透過第二階段開放全民投票，票選出正式劇名《斯卡羅》。史詩旗艦戲劇《斯卡羅》預計2021年播出。



